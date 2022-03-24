Rasim Ozan Kütahyalı, Putin'in eski temsilcisi Chubais'ın İstanbul'da olduğu iddiasını yorumladı: Kesinlikle MİT tarafından koruma altına alınmalı; belki de alınmıştır

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, istifa eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın İstanbul'da bir ATM'de çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Kütahyalı Chubias'ın Rus siyasi rejiminde kilit önemine vurgu yaparak "Bu hadise çok çok büyük bir hadise. Chubais’in son 30 senelik Rus siyasal rejiminde kilit önemi var. Anahtar bir isim. Bunu Cenk Başlamış ve Hakan Aksay gibi Rusya uzmanı gazeteciler çok iyi bilirler. Chubais kesinlikle MİT tarafından koruma altına alınmalı. Belki de alınmıştır.." ifadelerini kullandı.

Kütahyalı, siyasetçi Aydın Sezer'in konuya ilişkin "Kendisini, SSCB'ye verdiğimiz Eximbank kredilerinin ve Eximbank'ın o dönem Rusya'da desteklediği Rus kamu projelerinin akibetiyle ilgili temaslardan tanırım, bilirim. Silovikileri de hizmetlerinden yararlandırmış olmalı ki hala bir görevi vardı." paylaşımını twitterdan alıntılayarak "Aydın Sezer de son 30 senelik Rus rejimini çok iyi tanıyan bir adamdır. Chubais’in anahtar kimliğini iyi biliyor. “Siloviki” dediği Rusya’daki silah gücü olan siyasetçiler diğer deyimle asker yada istihbaratçı ama aynı zamanda çok zengin ve etkili Rus güvenlik ve savunma elitleri" dedi.