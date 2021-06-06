Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim, alakam ve muhabbetim yok

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve ekibinden olduğu iddialarına ilişkin olarak, "Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. Sezgin Baran Korkmaz’ın misafiri değildim. Sezgin Baran Korkmaz ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi." yanıtını verdi.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi." ifadesini kullandı.

Sedat Peker ne demişti?

"Bodrum’da Paramount otel var, sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toplu, Ankara hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat bir adam ki 0X5 ile görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım."

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura.

Koruma daire başkanını neden yapıyor biliyor musunuz, en önemli adamların yanına adam veriyorlar, polislerini koydu. Kıbrıs'taki adam kayıt yapıyordu ya, bu da polislere yaptırdı."Ekrem'i Emniyet'ten ayırdı, İş Bankası'na soktu, emniyet müdürünün İş Bankası'nda ne işi olur? Parasını ödeyemeyen, İş Bankası'na kalanlar var ya, büyük oteller, arsalar var ya, oraya operasyon. İş Bankası’nın yönetiminin de aynı şekilde FETÖ soruşturması var, CİMER’e bir mektup, savcılıktan bir kâğıt gösteriyorlar terörle mücadeleden. Adamın aklı çıkıyor. Adamı köle ettiler. Koskoca MASAK Başkanı’nı kendine köle yaptı, Sadık Soylu köle gibi kullanıyor. Bunlar var ya FETÖ’nün yanında leblebi çekirdek. Bunlar yüzünden insanların o soruşturmalara inancı kalmadı, yeni nesil inanmıyor FETÖ soruşturmaları.

Süleyman'ı kimse alamıyor. Tayyip abiye dedim buda bunları diye, döndü bana ajan dedi. Ben kötü bir şey mi söyledim. Daha da çıkacak. Hemen kursaydınız ya soruşturma komisyonunu bütün hepsi araştırılsın Veysi, senin kayıtlar da çıkacak Veysi...Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel ekibinden."

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