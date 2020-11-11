Rasim Ozan Kütahyalı: İktidara yakın medya Albayrak'ın yapmaya çalıştığı devrimi anlayamadı; Erdoğan'ın faiz artırımına ikna olacağını sanmıyorum

Rasim Ozan Kütahyalı, Güneş gazetesindeki köşesinde Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrılması sonrasında 19 Kasım'da gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında 600-700 puanlık faiz artırımı yapılacağı konusunda beklentiler olduğunu, ancak bunun gerçekleşmesine ihtimal vermediğini ifade etti.

Albayrak'ın dolar/TL kurunun seviyesine değil, TL'nin rekabetçiliğine odaklanan politikasının Türkiye'yi ithalat cenneti olmaktar kurtarmayı hedeflediğini belirten Kütahyalı şunları söyledi:

"Hep cari açık ver ve hep bu cari açığı finanse et. Hep borcu borçla döndür. Türkiye’nin son 75 senedir kurtulamadığı döngüye devam. İşte Berat Albayrak bu çarka çomak sokmuştu. Devrim dediğimiz buydu."

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan, Merkez Bankası Başkanlığına da Naci Ağbal'ın atanması sonrasında faiz artırımı beklentilerinin yeniden güç kazandığını vurgulayan Kütahyalı şunları söyledi:

"Müesses nizam iktisatçıları Berat Albayrak’ın gidişi ve Naci Ağbal-Lütfi Elvan ikilisinin gelişiyle yeniden 600-700 baz puan faiz arttırılacağının hayalini kuruyor. Berat Albayrak’ı günah keçisi ilan ediyorlar. Heveslerinin kursaklarında kalacağına inanıyorum çünkü bizzat biliyorum ki Eylül ayındaki 200 baz puan artışa Başkan Erdoğan karşıydı. Bu artışın hiçbir işe yaramayacağını ilgili ekonomik kurulların toplantılarında kurmaylarına ifade etti. Berat Bey ise 200 baz puan artıştan yanaydı. Bu artışı isteyen bizzat Albayrak’tı. Tayyip Bey bu artışa kesinlikle karşıydı."

İktidara yakın medyanın bu Berat Albayrak'ın yapmaya çalıştığı "devrimi" anlayamadığını da belirten Kütahyalı şunları söyledi:

"Ben bu devrimin parolasını 'Değerli TL değersiz ekonomi üretir' olarak naçizane formüle ettim. Bu köşede defalarca yazdım ve tam destekledim. Çok ilginç şekilde ekonomideki bu Berat Albayrak devrimine teorik olarak destek Sözcü gazetesi yazarı muhalif iktisatçı Ege Cansen’den geldi. Hükümete yakın medya adına ne kadar trajik ki Berat Albayrak’ın yapmak istediği ekonomik devrimi en iyi kavrayanlardan biri 82 yaşında bir Sözcü gazetesi yazarı olan hükümet muhalifi duayen bir iktisatçı oluyor. Bu manzaranın objektif haberini de yine muhalif T24 ekonomi müdürü Barış Soydan yapıyor. Vah ki vahhhh..."