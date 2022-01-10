T24 LogoT24 Logo
Spor

Rasim Ozan Kütahyalı: İddia ediyorum, Fatih Terim bir kez daha dönecektir

"Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettimi bugün ise yanındayım"

10 Ocak 2022 14:29

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile NEF Stadyumu'nda yaptığı toplantıdan sonra görevinden ayrıldı. Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, " İddia ediyorum, Fatih Terim bir kez daha dönecektir" görüşünü savundu.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım. Hep söylerim… Fatih Terim, Türk futbolunun Süleyman Demirel’idir. Dördüncü kez kovuldu, beşinci kere Galatasaray’a yine gelecek. İddia ediyorum: Fatih Terim bir kez daha dönecektir. Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım." ifadesini kullandı. 

Fatih TerimGalatasarayRasim Ozan Kütahyalı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24