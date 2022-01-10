Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile NEF Stadyumu'nda yaptığı toplantıdan sonra görevinden ayrıldı. Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, " İddia ediyorum, Fatih Terim bir kez daha dönecektir" görüşünü savundu.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım. Hep söylerim… Fatih Terim, Türk futbolunun Süleyman Demirel’idir. Dördüncü kez kovuldu, beşinci kere Galatasaray’a yine gelecek. İddia ediyorum: Fatih Terim bir kez daha dönecektir. Ben zor gün dostuyumdur Fatih Hoca, sen en güçlüyken senle kavga ettim. Bugün ise yanındayım." ifadesini kullandı.