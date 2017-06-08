Rasim Ozan Kütahyalı için zorla getirme kararı

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in şikâyetine üzerine "iftira" ve "hakaret" suçlarından hakkında bir dava daha açılan Rasim Ozan Kütahyalı, duruşmaya katılmadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Kütahyalı için "zorla getirme kararı" verdi.

Terim'in bir önceki şikâyeti üzerine Kütahyalı'ya 2 yıl hapis cezası verilmişti.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; söz konusu davanın 2. celsesi bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Fatih Terim ve Rasim Ozan Kütahyalı’yı avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Terim’in avukatı, “Sanık duruşmalara katılmamayı alışkanlık haline getirmiştir. Sanık hakkında soruşturma aşamasında da zorla getirilme çıkarılmış ancak infaz edilmemiştir” dedi.

Kütahyalı’nın avukatı ise, müvekkilinin iş gezisi nedeniyle yurtdışında olduğunu söyledi. Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı’nın zorla getirilmesine karar verdi.