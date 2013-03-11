Rasim Ozan Kütahyalı: Hasan Cemal'e bu ülkenin ihtiyacı var

Rasim Ozan, Takvim'de yayımlanan yazısında (11 Mart) "Hasan Cemal'e bu ülkenin ihtiyacı var" dedi.

İşte Ozan'ın yazısından satırbaşları:



Ben laik yaşam tarzına sahip Türk bir orta sınıf eğitimli kentli bir çevrede büyüdüm...

Bu çevrenin insanları devletin resmi ideolojisini genelde sorgulamadan benimserler...

Resmi devlet yalanlarıyla büyütüldükleri için de Kürtler'in ve dindarların haksızlığa ugramış oldukları gibi bir algıları yoktur...

Bu çevrelerden çıkarak adım adım dönüşen ve her dönüşümünü kitaplaştırarak tarihe kayıt düşen bir adamdır Hasan Cemal...

Yazarlık tarihinde anti-demokratik tavırlara girmiştir bazen ama sonrasında bu tavırlarıyla yüzleşmiş ve kendi içinden çıktığı toplumsal kesim adına da hesaplaşmaya girmiştir... Ve kitaplarındaki o yalın ve içten hesaplaşma okuyanları da demokratik yönde dönüştürecek güçtedir...

Devletin zerkettiği ulusalcı zihniyeti aynen benimseyen birçok yakınıma Hasan Cemal'in "Kürtler" kitabını hediye ettim geçmişte... Hepsi de etkilendiler... O yalın üslup vicdan sahibi herkesi etkileyecek güçteydi...

Aynı şekilde askerin sivil otoritenin üstünde olmasını kanıksamış birçok yakınıma, "Türkiye'nin asker sorunu"nu hediye ettim... "Kimse kızmasın kendimi yazdım"ı hediye ettim... Ergenekon yoktur, Balyoz palavradır diyen ama zihni açık herkes o iki kitaptaki feci manzaradan etkilenir ve resmi inançlarından şüphe ederdi çünkü... Öyle de oldu...

Mesela babam çok etkilendi...

Sadece bu üç kitap değil diğer kitapları ve yazıları da özellikle son 10 yılda çok önemli işlev gördü Hasan Cemal'in... Özgürlük ve demokrasiye çok hizmet etti...

Kısacası... Hasan Cemal kıymetlidir... Katılmadığımız görüşleri olabilir... Ama atanmış bürokratik vesayete karşı her koşulda seçilmiş demokratik siyasetten yana tavır alması sivil hükümetten yana tavır alması bile başlıbaşına çok önemlidir... Barış sürecine verdiği tam destek çok önemlidir...

Bu önemin ve kıymetin Erdoğan Demirören'in de farkında olduğuna eminim... İki gündür hükümetten konuştuğum herkes ama herkes bu önemin farkında... Neticesi inşallah büyük barışla neticelenecek bu günlerde Hasan Cemal'e bu ülkenin ihtiyacı var...