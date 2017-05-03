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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar

Kütahyalı, Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu

03 Mayıs 2017 01:51

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.

İstanbul Anadolu 4.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılırken, Aziz Yıldırım’ın avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Kütahyalı, Yıldırım hakkında yapılan bir haberi yorumladığını belirterek, “Aziz Yıldırım’ın benle ilgili takıntısı olduğu kanaatindeyim. Aslında bu gibi tartışmaların yargıya gitmesini yersiz buluyorum” ifadelerini kullandı. Yaptığı yorumların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kütahyalı, “Kendini savunamayacak, cevap veremeyecek kişi mahkeme korumasına muhtaç değil. Söz konusu haber yalansa ben de kendisinden özür dilemeyi erdem sayarım. Beraatımı talep ederim” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı’nın beraatine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım’ın şikayet dilekçesi vererek Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, 31 Ağustos 2015 tarihinde bir televizyon programında şahsına yönelik hakaret ettiğini belirterek, suç duyurusunda bulunduğu anlatılmıştı. İddianamede, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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