Rasim Ozan Kütahyalı hakkında icra takibi

Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, evine aldığı bahçe mobilyalarının 28 bin lirayı bulan ücretini ödemediği hakkında icra takibi başlatıldığı öğrenildi. İcra takibinden haberi olmadığını söyleyen Kütahyalı, firmaya borcunun olmadığını savundu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Kütahyalı hakkındaki icra takibinin tarihi 9 Aralık olarak kayıtlara girdi. Takip dosyasında yer alan bilgilere göre, Milenyum Mobilya Tasarım ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kütahyalı’dan alacaklı olduğunu iddia ediyor. İcra takibi ise Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nden 2015/12351 numaralı dosya üzerinden yapıldı.

Dosyada yer alan bilgilere göre Kütahyalı İkitelli MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde faaliyet gösteren şirketten bir kısım bahçe mobilyası aldı. Söz konusu mobilyalar geçtiğimiz ağustos ayında alındı. Söz konunu satışlar için iki ayrı fatura düzenlendi Biri 24 bin 270 diğer 3 bin 150 TL olarak düzenlenen faturalar takip dosyasına da sunuldu.

Evine ödeme emri gönderildi

İddiaya göre, şirket yetkilileri, alınan ürünlerin ücretinin ödenmesi için Kütahyalı uzun süre görüşmeler yürüttü. İddiaya göre, Kütahyalı ödemeyi yapmadı. Şirket avukatı da ödeme için icra takip talebinde bulundu. Hazırlanan ödeme emri Kütahyalı’nın Üsküdar Çengelköy’deki evine gönderildi.

Hürriyet Dünyası’nın telefonla ulaştığı Kütahyalı, söz konusu icra takibinden haberinin olmadığını söyledi. Kütahyalı, anılan firmadan daha önce ürün aldığını ve ödemesini de yaptığını söyledi. Kütahyalı, icra takibinin neden yapıldığını bilmediğini ifade ederek “Kimseye borcum yok” dedi. Kütahyalı, icra takibi yapan firma ile ilgili bir takım iddiaların olduğundan söz ederek kendisine yönelik icra takibi için ise 'kumpas' yorumunda bulundu.

Alacaklı olduğu iddia edilen şirketin avukatı Cevat Kazma ise “Kütahyalı ürünleri Ağustos ayında satın alıyor. Müvekkilim bir süre sonra alacağını tahsil etmek istediğinde hükümetin olmaması ve piyasalardaki durgunluk gerekçe gösterilerek ödeme yapılmıyor. Aradan 4 aylık bir süre geçti, ancak hala ödeme yapılmadığı gibi, Kütahyalı son görüşmede bahsi geçen ürünleri almadığını söylüyor” şeklinde konuştu.