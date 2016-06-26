"Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı" iddiası hakkında sosyal medyada kim, ne konuşuyor?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığına dair iddialar sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ümit Zileli, "Rasim Ozan Cumhurbaşkanı'na hakaret etti gözaltına alındı demiş Fetocular. ROK ameliyatla cinsiyet değiştirdi deseler daha inandırıcı olurdu!" derken, Konya'da Kütahyalı'ya eşlik ettiğini vurgulayan Ahmet Çakar ise, "Bekir Bozdağ da aranmadı.Sadece Konya emniyetiyle irtibat kuruldu ve ifade verdi" açıklamasında bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında Twitter'da yapılan paylaşımlar şöyle:

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