Rasim Ozan Kütahyalı: Berat Albayrak anti-ithalat devrimi yapıyor

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Yeni Ekonomi Programı ile “Anti-ithalat devrimi” yaptığını savundu. Kütahyalı, “Berat Albayrak’ın bu programının özü bir imalat ve ihracat devriminin ateşini yakmasıdır” dedi.

İsim vermeden, Ali Babacan’ın Ekonomi Bakanı olduğu dönemi eleştiren Kütahyalı şu görüşleri savundu:

“Finans ve ekonomi bakanları da yüksek cari açığı kapatmak için bu sürekli alınmak zorunda olan borçları dış piyasalardan en düşük faizle alıp almama noktasında rekabet yaşardı.

İşte bakın itibarımız çok yüksek. Ne kadar ucuz para bulduk” denirdi. Bu sayede kurlar da düşük olursa bizler de toplum olarak lale devri yaşardık. Bol ve ucuz ithalat devam ederdi. TL çok değerli olurdu.

Fakat bu ithalat ekonomisi modeli Türkiye’yi bir debelenme içine boğdu ve boğdu. Değerli TL demek değersiz bir Türk ekonomisi demektir.”

“Türkiye bir ithalat ekonomisi olmaya, bu sebeple yüksek cari açık vermeye ve sonra da bu cari açığı finanse etmek için borç almaya ve bu şekilde döngüsel gitmeye çok alışmış bir ekonomiydi” diyen Kütahyalı, Albayrak’ın bu yapıyı değiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Kütahyalı, “Bu iktisadi ve mali devrim kesinlikle kolay olmayacak ama ben Berat Albayrak’ın kişiliğini iyi tanıdığım ve bildiğim için ısrar ve inat ederek bu ekonomik ihtilali başaracağına inanıyorum” diye yazdı.