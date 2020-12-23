Rasim Ozan Kütahyalı: Bazı finansçılar sert faiz artırımı için Ağbal'a lobi yapıyor; yapılırsa esnaf ve KOBİ'ler iflas eder

Rasim Ozan Kütahyalı, Merkez Bankası’nın yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puan faiz artış kararının şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

Kütahyalı, Güneş gazetesindeki köşesinde, “Bana gelen son güncel verilerle değerlendirdiğimde 200 baz puan faiz artış kararı da şaşırtıcı olmaz diyorum. Daha doğrusu hem pas geçilmesi ihtimali hem de 100-150-200 baz puan faiz artırılması seçeneklerinin hiçbiri şaşırtıcı değil. Fakat 250-300 baz ve üstü faiz artış kararı gelirse şahsen benim için şaşırtıcı olur” diye yazdı.

Kütahyalı, bazı finansçıların aşırı sert faiz artışı olursa dolarizasyonun biteceği ve ters dolarizasyon sürecinin başlayacağı yönünde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a lobi yaptığını belirterek, “Böyle önden yüklemeli sert faiz artışı Türkiye ekonomisine çok büyük zarar verir diye düşünüyorum. Tüm esnaflar ve KOBİ’ler patır patır dökülmeye başlar. Yüzde 5 enflasyon ve döviz rezerv hedefi şüphesiz mükemmel bir amaç. Fakat bunun için Paul Volcker tarzı sürekli faiz arttırılırsa ekonomi tamamen boğulur. Esnafların ve KOBİ’lerin hepsi batar. İstisnasız tüm esnaflar ve KOBİ’ler iflas eder. Aşırı dikkatli olmak gerekir, bıçağın iki yüzü var” dedi.

Ne kadar kur atakları yapılırsa yapılsın Türkiye’nin yeniden faizleri aşırı seviyede yükselterek eski modele dönmemesi gerektiğini savunan Kütahyalı şöyle dedi:

“Başkan Erdoğan hükümeti Türkiye’nin bir daha ithalata dayalı düşük kur/yüksek faiz modeline dönmesine izin vermemelidir. Eğer aksi olursa yani Merkez Bankası yine yüksek faizli bir ortam yaratırsa bu, sayacı sıfırlamak demektir.”