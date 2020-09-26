Rasim Ozan Kütahyalı: Askeri vesayeti göçerttiğimiz sürecin mesuliyetini, yanlışlar dahil üstlenmeye hazırım, ‘Ah paşalarımız’ diye ağlayan yavşaklardan değilim

Geçen günlerde Rıdvan Dilmen'in kendisine yönelik, "FETÖ sevdalısı" sözleriyle gündeme gelen spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Güneş gazetesindeki bugünkü yazısında, "Askeri vesayeti göçerttiğimiz sürecin tüm mesuliyetini de-yapılan yanlışlar dahil-üstlenmeye hazır olduğunu bin kere yazdım. Ergenekon-Balyoz noktasında her tür hesaplaşmaya hazır olduğumu da bin kere söyledim. Ben sorumluluktan kaçan kaypaklardan değilim" ifadelerini kullandı.

Kütahyalı, "Başkan Erdoğan liderliğinde askeri vesayet rejimini bizler bitirirken bize 'Bravo, bravo' diye yalakalık yapan sonra da şimdi Çevik Bir gibi generallere 'Paşalarımız, ah canım paşalarımız' diye korkakça ekrandan ağlayan yavşaklardan da değilim" diye sözlerine devam etti.

17-25 sonrası FETÖ vesayetini çökerttiklerini söyleyen Kütahyalı devamında da, "Her gün arayıp yalakalık yapanlar şimdi bizlere hainlik ve alçaklık yapmaya kalkıyor. Yoksa ben düşmanın mert olanını severim" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti

NTV’de "%100 Futbol” programında konuşan eski milli futbolcu ve televizyon yorumcusu Rıdvan Dimen, Kütahyalı hakkında, “Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı’ya” diyerek açtığı satır başında, AKP’li yorumcuya seslenerek, “Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. İsmail Er, FETÖ sevicisi İsmail Er. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Sayın Bakan, bu arkadaş sizi o makama getiren Sayın Cumhurbaşkanına hakaret eden adam, dalga geçen adam. Sizin bu arkadaşla İstiklal’de yürümeye hakkınız yok. Boşnak kardeşlerimize en ağır hakareti yapan ROK, Gökçek’lerin kanalına çıkıyor. AKP’ye yakın olduğu için Cumhurbaşkanı’na yazıyor. Cumhurbaşkanı duysa saniye tutmaz” açıklamasında bulunmuştu.

"FETÖ ile mücadelenin en önemli savaşçılarındanım" diye yanıt vermişti

Dilmen’in eleştirilerinin ardından Kütahyalı’nın, 2013’teki, “Melih ve Osman Gökçek kadar Hocaefendi’yi sevmek konusunda duyarlı insanlar yoktur… Fitneci alçaklar sert kayaya çarptı” paylaşımı gündeme getirilmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı ise Dilmen'in açıklamalarına, "FETÖ ile mücadelenin en önemli savaşçılarındanım" diye yanıt vermişti.

"Korkakça ekrandan ağlayan yavşaklardan da değilim"

Kütahyalı, Güneş gazetesinde yayımlanan, "İki devrim ve mesuliyetten kaçmak" başlıklı bugünkü yazısında özetle şunları kaydetti:

"Askeri vesayeti göçerttiğimiz sürecin tüm mesuliyetini de-yapılan yanlışlar dahil-üstlenmeye hazır olduğunu bin kere yazdım. Ergenekon-Balyoz noktasında her tür hesaplaşmaya hazır olduğumu da bin kere söyledim.

Ben sorumluluktan kaçan kaypaklardan değilim. 3 Temmuz sürecini de sonuna kadar destekleyip, Aziz Yıldırım’ın sabıka fotoğrafını yayınlayan, şimdi ise sanki hiç 3 Temmuz’u desteklememiş gibi arazi olmaya çalışan Fatih Altaylı riyakarlığında bir yazar da değilim.

Başkan Erdoğan liderliğinde askeri vesayet rejimini bizler bitirirken bize 'Bravo,bravo' diye yalakalık yapan sonra da şimdi Çevik Bir gibi generallere 'Paşalarımız, ah canım paşalarımız' diye korkakça ekrandan ağlayan yavşaklardan da değilim.

17-25 sonrası FETÖ vesayetini biz göçertirken de her gün arayıp yalakalık yapanlar şimdi bizlere hainlik ve alçaklık yapmaya kalkıyor. Yoksa ben düşmanın mert olanını severim.

TV100 adlı kanalda Prof. Dr. Ahmet Kasım Han bu netameli konularla ilgili bana sorulabilecek nerdeyse her suali en sert biçimde sordu. Ben de yiğitçe cevapladım. İsteyen açsın YouTube’dan izlesin."