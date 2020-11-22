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Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin

22 Kasım 2020 20:09

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Sean Connery'nin ölümünü yeni duyduğunu belirterek kendisini hedef alarak beddua etti. Kütahyalı, ''Allah benim belamı versin. Türk basınında da bir yazı bile çıkmamış'' ifadelerini kullandı.

James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Sean Connery, geçtiğimiz günlerde 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Kütahyalı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Sean Connery'nin ölümünü yeni duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020’de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da bir yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten."

 

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