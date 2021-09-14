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Rasim Ozan Kütahyalı, Afganistan'a giden Nagehan Alçı'nın fotoğrafını paylaştı: Zor ve cesur bir vazife...

Alçı, bugünkü yazısında Afganistan'a doğru yola çıktığını duyurmuştu

14 Eylül 2021 15:54

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden eşi HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın fotoğrafını paylaştı. 

Nagehan Alçı, bugünkü yazısında "yeni hükümetle birlikte değişenleri, kadın gözüyle bu korkuyla bakılan coğrafyadaki yaşamı" gözlemlemek için Afganistan'a gittiğini duyurdu. 

Eşi Rasim Ozan Kütahyalı da Alçı'nın Afganistan'da çekilen fotoğrafını paylaşarak Kabil'e vardığını belirtti ve şunları yazdı:

"Veeeeeeee.... Nagehan Alçı Afganistan sokaklarında... Taliban’ın Afganistan’ında bir Türk kadın yazar olarak tüm ülkeyi dolaşacak... Hem halkın nabzını tutacak hem Afganistan’ın yeni yönetici kadrolarıyla görüşecek... Zor ve cesur bir vazife..."

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