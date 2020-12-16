Rasim Ozan Kütahyalı, APara’daki yorumcuya yüklendi: Faiz artırılırsa ekonomi boğulur

Güneş gazetesindeki köşesinde geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın bu ay faiz artırmayacağını savunan Rasim Ozan Kütahyalı, iktidara yakın APara kanalına çıkan ekonomist Ferhat Yükseltürk’ü artırım istediği için eleştirdi.

Econ’s Kurucusu Ferhat Yükseltürk A Para’da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın ek sıkılaşma mesajının verilmesinin olumlu olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası’nın gelebilecek ek sıkılaştırmayla beraber dolarizasyon tarafında bir miktar aşağı yönlü bir düşüş görebiliriz” demişti.

Yükseltürk’ün faiz artırımı istediğini belirten Kütahyalı, sosyal medyada “Yüzde 25 yetmez yüzde 30 istiyorlar. Maşallah maşallah… Hadi olmuşken yüzde 50 olsun tüm küçük işletmelerden kurtulun!! Allah tüm esnaflara ve KOBİ’lere sabır versin” dedi.

Sürekli faiz arttırılırsa ekonominin boğulacağını savunan Kütahyalı, “Esnafların ve KOBİ’lerin hepsi batar… İstisnasız tüm esnaflar ve KOBİ’ler iflas eder… Aşırı dikkatli olmak gerekir, bıçağın iki yüzü var” yorumu yaptı.

Kütahyalı şöyle devam etti: “Ters dolarizasyon ancak cari açığın bitmesiyle oluşur. Cari açığın bittiği seviye doların adil fiyatıdır. Cari açık bitsin, dolar da enflasyon da zınk diye durur. O an vatandaş dolardan hızla döner. Ters dolarizasyonun kralı yaşanır. Öbür türlü her önlem yapay olur, üzülüyorum…”