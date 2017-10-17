Rasim Ozan Kütahyalı: 2020'li yıllar da Erdoğan'la geçecek

Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Gerçek 2020'li yılların da Erdoğan yılları olacağı gerçeğidir. Bu gerçeği Aydın Doğan'ın da çok iyi bildiği kanaatindeyim" dedi.

"Türkiye Erdoğan'ın liderliğinde önce Kemalist vesayeti, sonra Gülenist vesayeti başarıyla mağlup etti" diyen Kütahyalı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye iki devasa meselesini çözmüştür. Birincisi demokratik siyaset kurumunun üzerinde olan, önce Kemalizm sonra Gülenizm adına hareket eden "iyi saatte olsunlar" vesayeti berhava edilmiştir. Bu dehşet önemde ve büyüklükte bir siyasal devrimdir" diye yazdı.

Kütahyalı'nın Sabah'taki yazısı şöyle:

Çok açıkça herkese soralım: Türkiye'de yurttaşların büyük çoğunluğunun mahkemelere ve yargı sistemine karşı bir güven sorunu hatta bunalımı var mı yok mu? Yani bugünkü Türkiye'nin bir adalet meselesi, bir hukuk ve özgürlük meselesi var mı yok mu? Yok diyen beri gelsin...

***

Türkiye Erdoğan'ın liderliğinde önce Kemalist vesayeti, sonra Gülenist vesayeti başarıyla mağlup etti. Peki Kemalizmin ve Gülenizmin enkazı hukuk ve mahkemeler alanında sürüyor mu sürmüyor mu? Bir sürü alakasız kişi yok yere tutuklu mu değil mi? Nerdeyse yurttaşların tamamının içinde "Başıma yok yere bir şey gelir mi acaba" diye tedirginlik var mı yok mu? Yok diyen yine beri gelsin...

***

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye iki devasa meselesini çözmüştür. Birincisi demokratik siyaset kurumunun üzerinde olan, önce Kemalizm sonra Gülenizm adına hareket eden "iyi saatte olsunlar" vesayeti berhava edilmiştir. Bu dehşet önemde ve büyüklükte bir siyasal devrimdir...

***

İkinci olarak Türkiye yüzyıllardır başında büyük bela olan "ekonomik geri kalmışlık" meselesini büyük oranda çözmüştür. Türkiye'nin kalkınma meselesi hal yoluna sokulmuştur. Türkiye bugün fakir ülke olmaktan çıkmış orta büyüklükte bir ekonomidir. Hiç şüphesiz bu seviye yeterli değildir ama Türkiye çok uzun yıllardır içinde debelendiği yoksulluk girdabından artık kurtulmuştur...

***

Demokrasisinin üzerindeki vesayet bulutlarını ve ekonomisinin üzerindeki sefalet bulutlarını Erdoğan'ın liderliğinde dağıtmayı başarmış Türkiye'nin şu an en acil, en yakıcı problemi özgürlük ve hukuk meselesini aşmaktır. Onun dışındaki tüm diğer meselelerimiz özgürlük ve hukuk problemini çözmemize bağlıdır. Türkiye'nin tüm yurttaşları kendini özgür ve hukuksal güvence altında hissetmelidir. Şu an bu yoktur. Toplumsal huzur, özgürlükleri ve adaleti hâkim kılmaktan geçer. Bu meseleyi de sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan çözebilir...

***

İki gündür yazdığım yazılar üzerine Erdoğan'a muhalif büyük medyanın en yüksek profilli isimleri ile de konuştum. Aslında hepsi Tayyip Bey'in yaşadıkça seçimleri kazanacağını ve 2029'a kadar görevde olacağını biliyor. Türkiye'de ne olacaksa Tayyip Bey ile olacağını biliyor. Erdoğan'ı demokratik yolla devirecek bir isim Türkiye'de yok. Rakibi yok. Elbette karşı tarafın tribünlerini rahatlatmak için palavradan laflar söylenebilir ama gerçek 2020'li yılların da Erdoğan yılları olacağı gerçeğidir. Bu gerçeği Aydın Doğan'ın da çok iyi bildiği kanaatindeyim...

***

Türkiye bir özgürlük ve hukuk devrimi yapmak zorundadır ki tüm kesimlerde toplumsal huzur sağlansın yoksa Türkiye ayakta kalamayacaktır. Milletin çoğunluğu da bunu istemektedir. Türkiye'de bu devrimi önümüzdeki 12 yılda yapacak tek adam da Erdoğan'dır. Başka hiç kimse bu devrimi başaramaz. Bu iş Post-Erdoğan dönemine kalırsa da yapılamaz ve ciddi bir kaos oluşur. Bazıları Erdoğan'ı sevsin ya da sevmesin Türkiye'nin siyasal gerçeği budur ve herkes gerçekleri kabullenmelidir...