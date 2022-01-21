Eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AKP’den istifa nedenini açıklamadı: Detaya girmek istemiyorum, bir gün mutlaka anlatırım, zamanını bekliyorum

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından “Her şey çok güzel olacak” mesajı paylaşan sanatçılar için "En ufak bir programda sahne alamayacaklar" paylaşımıyla hatırlanan eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AKP üyeliğinden istifa etmesine ilişkin konuştu. İstifa nedenini açıklamayan Arı, "Detaya girmek istemiyorum, bir gün mutlaka anlatırım" dedi. Korktuğu için açıklamamazlık yapmadığını da ekleyen Arı, "zamanını bekliyorum" diye konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Arı, “Belediye başkanlığından neden istifa etmiştiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kimse inkar edemez ki, ben başarılı bir belediye başkanıydım ve hiçbir suçum yok. O yüzden Hem İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na, hem de Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendimle alakalı bir usulsüzlük, devletin malına, şehrin hakkına zevala verdiğime dair şikâyet dilekçesi varsa, işleme konulsun dedim. Ben 16-17 yıl bürokratlık, 21 ay belediye başkanlığı yaptım. Sadece Ankara'da lojmanım var. Lojmanı geçen yıl krediyle aldım. Şu an eve ekmek parası götürmekte zorluk çeken bir adamım. Arkadaşımın arabasına biniyorum. İkinci bir adam göstersinler. 20 yılını devlette ve siyasette geçirmiş, benden daha fakir adam varsa çıksın ortaya.”

"Detaya girmek istemiyorum, bir gün mutlaka anlatırım"

Neden istifa ettiği sorusunun cevabını herkesin bildiğini söyleyen Arı, “Ben istifa etmeden önce rahmetli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'u aradım. Dedi ki ‘Oğlum, haklıyım, haksızım deme, istifa et.’ Detaya girmek istemiyorum. Bir gün mutlaka anlatırım” dedi.

Asla bir suçu olmadığını söyleyen Arı, “Özel hayata dair bir mesele var mı?” sorusuna da, “Kimseyi taciz etmedim, kimseye tecavüz etmedim” diyerek yanıt verdi.

“İnsani müştereklerde bir araya gelme durumumuz dahi ortadan kalktı”

Arı partiden neden ayrıldığını da şöyle açıkladı:

“Bir yıl bekledim. İhraç edilmedim. Bürokrasiye de dönebilirdim. Dönmek istemedim. Şehirde baktım ki arkadaşlar kavgalara girmişler. Bu da milletin bize teveccühü ve sevgisinden mütevellit. Selam vermeyen, selam almayan bir hale gelmişler. Dolayısıyla aynı ortamda bulunmanın manası yok. İnsani müştereklerde bir araya gelme durumumuz dahi ortadan kalktı.”

“Yanımdaki personeli çöpçü yaptılar ya!”

Arı, Saymaz’ın “AK Partililerin siz belediye başkanıyken ve istifanızdan sonra engel çıkardıkları söyleniyor” demesi üzerine şöyle konuştu:

“Bizimkiler ‘Muhalif belediyelerde şu kadar adam attılar’ diyorlar da bir de Nevşehir Belediyesi'ne baksınlar. Yanımdaki personeli çöpçü yaptılar ya! Biri başkan yardımcısı! Adam mühendis. Uzman yaptılar. Vezneye verdiler. Allahtan korkan yapmaz. Dördünü çöpe sürdüler. Ellerine süpürge verdiler. Sabahleyin Atatürk Caddesi'ni temizleyeceksin, rencide etmek için. Çocuklar dedi ki, ‘Bu bize değil, sana yapılan hakarettir, istifa ediyoruz.’ ‘Edin’ dedim. Hepsi aç. Tek kuruş ceplerinde para yok. Kiralarını veremiyorlar.”

“Şu an konuşmamamın sebebi de korkmam değil, zamanını bekliyorum”

“Benim korkum yok abi. Benim suçum yok. Kendime kılıf olarak partide durmamın manası da yok. Şu an konuşmamamın sebebi de korkmam değil. Zamanını bekliyorum. Seçilmiş adamım, suçum varsa koysunlar cezaevine. Tehdit etmeye gerek yok. Suçluysam niye dışarıdayım?” diyen Arı, “Kimse özel hayat şeyine yatmasın, herkes kendine baksın” dedi.

“Ben bağımsızım, Nevşehir partisindenim”

Arı, İyi Parti'ye ne zaman katılacağına ilişkin soruya da şöyle yanıt evrdi:

“Ben bağımsızım. Nevşehir partisindenim. Milletle yürüyorum. Millet beni seviyor. Kendimi onlara adadım. Partiye ihtiyaç duymuyoum. Allah var, bütün siyasi partilerden ‘Bizimle beraber ol’ diyorlar. İyi Parti ilk günden ‘Gel’ dedi. Şehirdeki teveccühümüzden istifade etmek isteyebilirler. Ben Nevşehirlilerle mutluyum. Bağımsız olarak da milletvekilliğine, belediye başkanlığına çıkarım. Hodri meydan. Yapsınlar anket, görsünler.”