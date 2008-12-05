Rashid Aslan oldu!..

Beko Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Cafe Crown, ABD'li oyuncu Rashid Atkins'i renklerine bağladı.



Oyun kurucu mevkisinde oynayan 1975 doğumlu ve 1.82 metre boyundaki Atkins, daha önce Türkiye'de Tekelspor ve Banvit formalarını giydi.



Son olarak Belçika'nın Oostende takımında forma giyen Atkins, ligde ortalama 30 dakika süre görev aldığı karşılaşmalarda 11 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ortalamayla oynadı.



Atkins, bu sezon ULEB Avrupa Ligi'nde sahaya çıktığı 6 maç sonunda 17 sayı, 5.8 asist ortalamasıyla takımının istatistik lideri oldu.

