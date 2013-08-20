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RASAT'ın gözünden 3. köprü inşaatı

RASAT’ın çektiği görüntülerde yapımına başlanan üçüncü köprüye ilişkin detaylar yer aldı

20 Ağustos 2013 14:20

TÜBİTAK'ın tasarlayıp, ürettiği RASAT uydusu, 3. köprü inşaatını görüntüledi.

TÜBİTAK tarafından tasarlanıp üretilen RASAT uydusu, yörüngedeki ikinci yılını doldurdu. RASAT tarafından çekilen İstanbul ve Türkiye haritaları yayınlandı.

RASAT’ın çektiği görüntülerde yapımına başlanan üçüncü köprüye ilişkin detaylar da yer aldı. Görüntülerde inşaatı süren köprünün ayaklarının görülmesi dikkat çekti.

Köprü projesi kapsamında yapılacak çevre yolları da fotoğraflarda var.

Yavuz Sultan Selim adı verilen üçüncü köprünün temeli 29 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan tarafından atılmıştı. Poyrazköy ve Garipçe’de ayakları yer alacak köprünün güzargahında bazı değişiklikler yapılmıştı.


Deniz dolguları da görülüyor


RASAT’ın fotoğraflarında Arnavutköy bölgesinde yapılması öngörülen yeni havaalanı alanı ile Yenikapı ve Maltepe’deki deniz dolgusu yapılan yerler de görüldü.

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RASAT 2 yıldır dünyayı dolanıyor


RASAT uydusu, görev yaptığı süre boyunca dünya üzerinde toplam 3 milyon 856 bin kilometrekarelik (Türkiye’nin 5 katı kadar) bir alanın görüntüsünü çekti.

7,5 metre siyah beyaz, 15 metre de renkli görüntüleme yeteneğine sahip RASAT, dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor.

Yeryüzünden 700 kilometre yükseklikte bulunan 93 kilogramlık uydu, dünya çevresini 98 dakikada turluyor.

2011 yılında gönderilen RASAT’ın ardından 2012 yılında ise Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu olan GÖKTÜRK-2 uzay yolunu tutmuştu.

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