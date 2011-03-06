-RAS LANUF'A HAVA TAARRUZU RAS LANUF/BİNGAZİ (A.A) - 06.03.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yanlısı kuvvetler, isyancıların elindeki stratejik petrol kenti Ras Lanuf'a hava taarruzu düzenliyor. Basın mensupları ve görgü tanıkları, ilk olarak bir savaş uçağının bu sabah kente taarruzda bulunduğunu ve attığı füzelerin isyancıların kontrol noktasının yakınında iki büyük çukurun oluşmasına yol açtığını belirttiler. Aynı kaynaklar, Kaddafi yanlısı güçlerin Ras Lanuf'a yeniden hava saldırısında bulunduklarını kaydettiler. İsyancılar sabahki saldırıda, uçaktan iki roketin atıldığını, can kaybı olmadığını bildirdiler. İsyancılar da uçaksavarlarla ateş açtılar, kent halkı korku içinde sokaklarda koşturdu. Muhalifler, Kaddafi'ye sadık güçlerin ayrıca batıdaki Bin Cevad kentine saldırı düzenlediğini bildirdiler. Bu arada, rejimin isyancıların elindeki kentleri ele geçirdiği açıklamasının ardından, başkent Trablus'ta bunu kutlamak için yoğun otomatik silah ateşi açıldı. Kaddafi rejimi yetkilileri bu sabah, Ras Lanuf, Misrata ve Tobruk kentlerinin kontrolünün ele geçirildiğini açıkladılar, ancak bu açıklama isyancılar tarafından yalanlandı. Libya'daki muhalifler ayrıca dün Ras Lanuf yakınlarında Kaddafi'ye sadık kuvvetlere ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladılar ve buna ait görüntüleri basın mensuplarına gösterdiler. Öte yandan, direniş hareketi tarafından kurulan Ulusal Konsey, Bingazi'deki ilk toplantısında, "Libya'nın tek bir temsilcisi" olacağını açıklayarak, eski Adalet Bakanı Mustafa Abdülcelil'i "devlet başkanı" ilan etti. -KENT SAKİNLERİ YALANLADI Libya devlet televizyonunun, Misrata kentinin denetiminin Muammer Kaddafi yanlısı güçlere geçtiği haberi, kent sakinlerince yalanlandı. Televizyonlarda yer alan iddialar üzerine açıklamada bulunan bir kent sakini, kentin halen muhalif güçlerin denetiminde olduğunu söyledi. İsmi gizli kalmak koşuluyla Reuters haber ajansına açıklamada bulunan kent sakini, ''Kent tamamen devrimcilerin denetiminde'' dedi. Sabah saatlerinde kentteki havaalanı ve hava üssü yakınından silah sesleri geldiğini anlatan kent sakini, hükümet güçlerinin havaalanı ve hava üssü yakınında bulunduğunu, ancak etraflarının muhalif güçlerce sarıldığını belirtti. Kentte çatışmalar çıkmadığını ve durumun sakin olduğunu kaydeden kent sakini, hükümet güçlerinin kentteki halkı korkutmak amacıyla zaman zaman rastgele ateş ettiğini söyledi. Libya devlet televizyonundan bugün erken saatlerde verilen haberde, ''asileri yenen'' hükümet güçlerinin, ''Zaviye ve Misrata kentlerinin denetimini tamamen ele geçirdiği'' duyurulmuştu.