Raptors'ın gecesinde Nets'in acıları devam etti

T24 - 11 maçla devam eden NBA'de Hido'lu Raptors zafere uzanmayı başardı. Ersan, takımının en skoreri olurken Bucks son şansı kullanamadı. Okur'lu Jazz, Hawks'ın evindeki üstünlüğüne boyun eğerken 76'ers, Celtics'in 11 maçlık galibiyet serisini bitirdi.



Raptors 118, Nets 95



Amir Johnson sezonun en iyi performansını sergilediği maçta 18 sayı üretti. Chris Bosh, 16 sayısını 8 ribaundla süsledi. Andrea Bargnani ve DeMar DeRozan 16'şar sayıyla oynarken milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ile Marcus Banks 14'er sayı üreterek 5'te 4 kaybeden Raptors'ı Nets karşısında zafere taşıdı.



Dizindeki sakatlığı geçen ve 3 maç sonra ilk 5'e geri dönen Chris Douglas-Roberts, 16 sayı üretti ancak bu performans New Jersey ekibine yetmezken Nets peş peşe 6'ıncı maçını kaybetti.



Bu arada Raptors'da kaydettiği 14 sayıyla galibiyete önemli bir katkı yapan Hido, 24 dakika süre aldığı maçta 7 asist verirken 4 de ribaund aldı.



Cavaliers 85, Bucks 82



Cleveland'ın peş peşe 5'inci galibiyetini aldığı gecede LeBron James, 26 Mo Williams da 17 sayı kaydetti.



James 26 sayısını 10 ribaund ve 8 de asistle süsledi.



Milwaukee'de çaylak Brandon Jennings 18 sayı kaydetti ancak maçın tamamlanmasına 4.5 saniye kala kullandığı 3 sayılık atışta başarılı olamadı. Bu arada Bucks forması giyen milli basketbolcu Ersay İlyasova, 31 dakika süre aldığı maçı 18 sayı, 7 ribaundla tamamladı.



Hawks 96, Jazz 83



Josh Smith'in 16, Marvin Williams'ın 15 sayı kaydettiği maçta zafere uzanan Atlanta peş peşe 6'ıncı maçını kazandı.



Al Horford ve Joe Johnson 12'şer sayıyla galibiyete katkı yaparken Hawks evindeki seriyi 12-2 yapmayı başardı.



Jazz, üçüncü çeyrekte 30-6'lık bir seriyle havlu atarken 21 dakika süre alan Mehmet Okur, 8 sayı 6 ribaundla maçı tamamladı.



76ers 98, Celtics 97



Elton Brand'ın 23 sayı ve 8 ribaundla oynadığı maçta Philadelphia, 7.7 saniye kala liderliği ele geçirdi ve 76ers, Boston'ın 11 maçlık galibiyet serisine son vererek 98-97'lik çok önemli bir zafere imza attı.



Sixers, bundan önceki son 14 maçında sadece 1 maç kazanabilmişti.



Marreese Speights, 17 sayısını 10 ribaundla süslerken Andre Iguodala 18 ve Willie Green de 16 sayıyla maçı tamamladı.



Bu arada 76ers ile yeniden salonlara geri dönen Allen Iverson, sol diz ve omuzundaki sakatlıktan ötürü bu maçta forma giymedi.



Celtics'de Kevin Garnett 21 sayı 10 ribaundla Kendrick Perkins de 12 sayı 16 ribaundla maçı tamamladı. Ancak bu ikilinin performansı ve Ray Allen'ın 17 sayısı Celtics için yeterli olmadı.



Wizards 118, Warriors 109



Gilbert Arenas sezonun en yüksek performansına ulaştığı maçta 45 sayı üretti, 13 asist verdi ve Washington 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Caron Butler da Arenas gibi bu sezonun en iyi akşamını yaşarken 28 sayı kaydetti, 10 ribaund aldı. Brendan Haywood, 15 sayı, 12 ribaund ve Antawn Jamison da 10 sayı, 10 ribaundla galibiyete destek verdi.



Monta Ellis 30 sayı ile Warriors'ın en skorer ismi oldu ve Stephen Curry de 27 sayı kaydetti ancak bu performanslar yeterli olmadı.



Hornets 98, Nuggets 92



Chris Paul, 30 sayıyla bu sezonun en iyi performansına ulaştığı gecede 19 da asist verdi ve 9 ribaund toplayarak triple-double yapma şansını kıl payı kaçırdı.



Paul 26 sayısını ikinci yarıda kaydederken Peja Stojakovic de 24 sayıyla galibiyete katkı verdi.



Denver'da J.R. Smith 25 ve Carmelo Anthony de 17 sayı kaydetti.



Rockets 116, Mavericks 108, UZATMA



Kyle Lowry kariyer rekorunu kırdığı maçta 26 sayı kaydetti 10 asist verdi. Houston da bu galibiyetle Mavericks'in 5 maçlık serisine son verdi.



Aaron Brooks 25 sayı ve Luis Scola da 19 sayı 10 ribaundla galibiyete katkı yapanlar oldu.



Dallas'da J.J. Barea 23 sayı, Josh Howard ile Shawn Marion da 17'er sayıyla oynadı.



Knicks 95, Clippers 91



David Lee 25 sayısının 17'sini ikinci yarıda kaydederken Knicks, Clippers'ı avladığı gecede 20 sayılık farkı kapatarak kazanmayı başardı.



Chris Duhon 17 sayı, 10 asist ve 8 ribaundla Danilo Gallinari ve Wilson Chandler da 14'er sayıyla maçı tamamladı.



Bu arada Jonathan Bender, 5 Kasım 2005'den sonra çıktığı ilk maçta 9 sayı kaydetmeyi başardı.



Chris Kaman 20 sayı, 9 ribaundla ve Baron Davis de 19 sayı ile Clippers'ın en etkili isimleri oldu ancak bu performanslar 20 sayılık farkı korumak için yeterli olmadı.



Thunder 109, Pistons 98



Kevin Durant'ın 27 sayı kaydettiği gecede çaylaklar da devreye girdi Oklahoma City de son çeyrekte sergilediği performansla sonuca giderek üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Çaylak James Harden, son çeyrekte Oklahoma City'nin ilk 7 sayısını üreten isim olarak dikkat çekti.



Harden maçı 14 sayı, 8 asist ile Ibaka da kariyer rekoru kırdığı gecede 12 sayıyla tamamladı.



Pistons'da 31 sayıyla kendi sezon rekorunu kıran Rodney Stuckey en etkili isimdi.



Grizzlies 107, Pacers 94



Zach Randolph, 26 sayı 16 ribaundla ve O.J. Mayo da 20 sayı 6 asistle oynayarak Grizzlies'i zafere taşıyan isimler oldu.



Mike Conley, 19 sayıyla galibiyete destek verirken kariyerinde ilk kez bir maçta 5 üç sayılık atış kaydetti.



Pacers'da Mike Dunleavy ve T. J. Ford 16'şar sayıyla maçı tamamladı.



Timberwolves 112, Kings 96



Kevin Love, 20 sayı ve 16 ribaundla oynarken peş peşe 5'inci double double'ını yaptı. Corey Brewer de 20 sayı kaydederken Timberwolves bu sezon ilk kez bir maçı başından sonuna kadar lider götürerek kazandı.



Kings'de Casspi 21 ve Beno Udrih de 18 sayıyla oynadı.