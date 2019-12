Raptors ikide iki yaptı

NBA'de Çarşamba gecesi oynanan hazırlık maçları içinde en heyecanlı mücadelelerden biri Toronto Air Canada Centre'da oynandı.



Sezonun ilk hazırlık maçında Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda deviren Toronto Raptors evinde Mike D'Antoni'li New York Knicks ile karşı karşıya geldi. Kanada ekibi, ilk yarıyı geride bitirmesine rağmen ikinci yarıdaki performansıyla mücadeleden 113-111 galip ayrıldı.



Raptors'ta Chris Bosh 20 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma ile yıldızlaşırken Andrea Bargnani 15 sayı, 5 ribaunt ile oynadı. Cavaliers maçının yıldızı olan eski F.Bahçe Ülker ve Efes Pilsen guardı Willie Solomon ise kenardan gelerek 20:59 dakikada 12 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.



Knicks'te ise David Lee 22 sayı, 9 ribaunt ile sahanın en skorer ismi olurken D'Antoni'nin oyun sisteminde zorlanacağı söylenen Zach Randolph 19 sayı, 13 ribaunt, 5 asist ile oynayarak olumlu sinyaller verdi. Nate Robinson 16 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Wilson Chandler 15 sayı, 6 ribaunt ile oynadı. Takımda kalıp kalmayacağı zaman zaman tartışılan All-Star guard Stephon Marbury ise kenardan gelerek 22:06 dakikada 10 sayı, 3 asist, 5 top kaybı ile oynadı.



Çarşamba günü oynanan hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı;



Boston 92

Philadelphia 98



New York 111

Toronto 113



New Orleans 105

Indiana 71



Charlotte 80

Orlando 118



Milwaukee 71

Detroit 85



Washington 89

Memphis 80



Oklahoma City 82

Minnesota 88



Golden State 110

Portland 95



Atlanta 100

Phoenix 96