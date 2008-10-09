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Spor

Raptors ikide iki yaptı

Sezonun ilk hazırlık maçında Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda deviren Toronto Raptors evinde Mike D'Antoni'li New York Knicks ile karşı karşıya geldi.

09 Ekim 2008 03:00


NBA'de Çarşamba gecesi oynanan hazırlık maçları içinde en heyecanlı mücadelelerden biri Toronto Air Canada Centre'da oynandı.

Sezonun ilk hazırlık maçında Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda deviren Toronto Raptors evinde Mike D'Antoni'li New York Knicks ile karşı karşıya geldi. Kanada ekibi, ilk yarıyı geride bitirmesine rağmen ikinci yarıdaki performansıyla mücadeleden 113-111 galip ayrıldı.

Raptors'ta Chris Bosh 20 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma ile yıldızlaşırken Andrea Bargnani 15 sayı, 5 ribaunt ile oynadı. Cavaliers maçının yıldızı olan eski F.Bahçe Ülker ve Efes Pilsen guardı Willie Solomon ise kenardan gelerek 20:59 dakikada 12 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.

Knicks'te ise David Lee 22 sayı, 9 ribaunt ile sahanın en skorer ismi olurken D'Antoni'nin oyun sisteminde zorlanacağı söylenen Zach Randolph 19 sayı, 13 ribaunt, 5 asist ile oynayarak olumlu sinyaller verdi. Nate Robinson 16 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Wilson Chandler 15 sayı, 6 ribaunt ile oynadı. Takımda kalıp kalmayacağı zaman zaman tartışılan All-Star guard Stephon Marbury ise kenardan gelerek 22:06 dakikada 10 sayı, 3 asist, 5 top kaybı ile oynadı.

Çarşamba günü oynanan hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı;

Boston 92
Philadelphia 98

New York 111
Toronto 113

New Orleans 105
Indiana 71

Charlotte 80
Orlando 118

Milwaukee 71
Detroit 85

Washington 89
Memphis 80

Oklahoma City 82
Minnesota 88

Golden State 110
Portland 95

Atlanta 100
Phoenix 96

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