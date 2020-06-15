Rappler Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa tutuklandı

T24 Dış Haberler

Filipinler'in önde gelen gazetecilerinden Rappler Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa, "internet üzerinden hakaret"ten suçlu bulundu. Ressa ve basın meslek örgütleri tutuklamanın arkasında siyasi gerekçeler olduğunu ifade etti.

Ressa, geçen yılın şubat ayında Rappler'ın Manila'daki ofisinde tutuklanmıştı. Ressa'ya yöneltilen suçlamalar 2012'de yazılmış, iş insanı Wilfredo Keng'i insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan bir makaleyle bağlantılıydı. Makale, Filipinler'in "internet üzerinden hakaret" yasaları yürürlüğe girmeden 2 yıl önce Rappler'da yayımlanmıştı.

Savcılar, yasa yürürlüğe girdikten sonra makale üzerinde bir düzeltme yapıldığını ve bu yüzden dava açılabileceğini ifade etmişti.

Rappler'da yer alan habere göre pazartesi günü Ressa ve haberi yapan Reynaldo Santos Jr suçlu bulundu. İki gazeteciye 6 ila 7 yıl arası hapis cezası verilebilir.

"Kararın beklenmedik olmadığını" söyleyen Ressa, "Sesimizi duyan Filipinli gazetecilere sesleniyorum: haklarınıza sahip çıkın. Bizi tutuklayarak sizin gözünüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tekrar size sesleniyorum; korkmayın. Çünkü haklarınızı kullanmazsanız onları kaybedeceksiniz" diye konuştu.

Rappler, Filipinler'de Duterte hükûmetinin uyuşturucuyla mücadele adı altında attığı sert adımları en açık şekilde rakip eden medya organlarındandı.