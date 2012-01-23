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Dünya

Raportör Sueur, yasa teklifinin reddini istedi  PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 18:58

-Raportör Sueur, yasa teklifinin reddini istedi  PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosu genel kurulunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin görüşülmesine başlandı. Kanunlar Komisyonu Başkanı ve Raportör Jean-Pierre Sueur, ''Fransız Anayasasının 34 maddesine aykırı'' olduğu gerekçesiyle yasa teklifinin reddedilmesini istedi. Hiç bir siyasi eğilim adına konuşmadığını, sadece hukukçu kimliğini ön plana çıkararak konuştuğunu ifade eden Sueur, geçen yıl toplanan Kanunlar Komisyonunun ve Senato genel kurulunun da, bu yönde bir yasa teklifinin incelenmeye alınmasını reddettiğini hatırlattı. Sueur, yine Parlamento tarafından 2008 yılında kaleme alınan bir araşırma raporunun da, parlamentoların tarih yazmaması gerektiği yolunda görüş bildirdiğini söyledi. -Tarihçiler endişeli- Sueur, Fransa'nın ünlü tarihçisi Pierre Nora'nın, parlamenterlerin tarih yazamayacağı, anayasa hukukçusu Robert Badinter'in ise ''parlamentoların mahkeme olmadığı'' yolundaki açıklamalarına atıfta bulundu. Kanunlar Komisyonu Başkanı, ''Fransız tarihçiler, bu yasa teklifiyle ilgili gelişmeleri endişeyle izliyorlar'' dedi. Kanunlar Komisyonunun uyarısının Senato tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten Sueur, Fransız hukukçuların da, yine gelişmelerden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Genel kurulda konuşmalar önce siyasi gruplar adına yapılacak, daha sonra kişisel konuşmalara geçilecek. Genel kuruldaki konuşmaların yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

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