Rapor: Taliban kadınları şiddete mahkum ediyor

Taliban rejiminin Afganistan'da şiddet gören kadınlara yönelik tüm çalışmaları ve hizmetleri ortadan kaldırdığı bildirildi. Uluslararası Af Örgütü'nün ilgili raporuna göre kadınlar şiddete karşı korumasız bırakılıyor.Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın cinsel şiddet gören kadınlara destek amacıyla kurulan yapıları yok ettiği öne sürüldü. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) tarafından Pazartesi günü yayınlanan ilgili raporda, sadece mağdur kadınların ve genç kızların değil, aralarında avukat, hakim ve eski hükümet görevlilerinin olduğu, onlara yardım eden, destek olan kişilerin de tehlike altında olduğu vurgulandı. Ülke çapında oluşturulan kadınlara destek kuruluşları ile barınma evleri ağının tamamen yok edildiğine işaret eden rapora göre, kadınların kamuya açık alanlarda, sadece bir erkeğin refakatinde bulunabilmeleri de durumlarını daha da zorlaştırıyor. Af Örgütü'nün, cinsel şiddete maruz kalan ve onlara destek olan 26 kişi ile yaptığı mülakatlara dayanan raporunda, kadınlara şiddet uyguladığı için tutuklu bulunan kişilerin Taliban tarafından serbest bırakıldığı ve şiddet mağdurlarının tutuklandığı da yer alıyor. Ayrıca daha önce barınma evlerinde kalan kadınların ve genç kızların zorla ailelerine geri gönderildiği ve bazı mağdurların, aile üyeleri tarafından şiddet kullanılarak götürüldüğü ifade ediliyor. Şiddet gören dokuz aylık hamile kadın Af Örgütü'nün söyleşi yaptığı, dokuz aylık hamile bir kadın, eşinin kendini dövmek için yerde ne bulduysa eline aldığını ve bunlarla vurduğunu belirterek, "bana her vurduğunda ailesi bir araya gelip seyrediyordu. Neredeyse her gün yaşanıyordu bu durum" dedi. Raporda, söz konusu kadının daha önce yaşamak için kendine güvenli bir yer aradığı ve eskiden var olan bir kadın barınma evine başvurduğunda kendine bu merkezin kapalı olduğu ve yeni vakalara bakılmadığının söylendiği yer alıyor. Afgan kadın örgütü Afgan Kadınlar için Kadınlar'dan (WAW) Benafşa Efaf, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Taliban'dan önceki hükümetin de kadınlarla ilgili çalışmalara zorluk çıkardığını dile getirerek, "Ancak o zaman en azından Kadın Bakanlığı'nın desteğini görüyorduk. Bunlar uzun yıllar boyunca kurduğumuz ilişkilerdi" dedi. WAW, Afganistan'da kadın evleri kuran altı kuruluştan biri. Kadınların yüzde 90'ı şiddet mağduru Taliban, geçen Ağustos ayında Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden kısa süre sonra Kadın Bakanlığı'nı feshetmişti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ülkede her 10 kadından 9'u hayatında en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Afganistan'daki kadınların ve kız çocuklarının şiddete karşı korunabilmeleri için kaçıs olanakları ile destek programlarının yeniden hayata geçirilmesini ve Kadın Bakanlığı'nın da tekrar kurulmasını talep etti. Callamard ayrıca, kadınlara yardım programlarının derhal ve uzun vadeli bir biçimde mali olarak desteklenmesini istedi. epd,dpa / ET,BK © Deutsche Welle Türkçe