Rapor: Suriye'de mahkûm yakınlarından binlerce dolar rüşvet alındı

T24 Dış Haberler

Suriye'de tutuklu bulunan kişilerin ailelerinin ziyaret hakkı ve yakınlarının serbest bırakılması için rüşvet vermek zorunda kaldığı iddia edildi. Bu rüşvetlerin Beşar Esad yönetimi fonlamakta kullanıldığı ifade edildi.

Bin 200'den fazla eski tutuklu ve tutuklu yakınlarıyla yapılan ankete göre toplanan rüşvetlerin miktarı bazı cezaevlerinde 2 milyon doların üzerine kadar çıkıyor.

Sednaya Cezaevi'nde Tutuklu Bulunan ve Kaybolanlar Birliği (ADMSP) tarafından yayınlanan rapora göre kurulan yozlaşmış ağda toplanan rüşvetlerden gardiyanlar, hakimler, ordu mensupları ve aracılar pay alıyor. Paylar dağıtıldıktan sonra para Suriye'nin güvenlik kurumlarına gidiyor. ADMSP, paranın Esad'a yakın yetkililerin yaptırımlardan kaçınabilmesi için kullanıldığını iddia etti

Ankete katılanların yaklaşık 4'te 1'i, kendilerinden rüşvet alındığını söyledi. Bazı ailelerden birkaç bin dolar alınırken, özellikle sığınmacı olarak farklı ülkelerde yaşayan ailelerden istenen rüşvetin bedelinin 30 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Bir cezaevinin 2.7 milyon dolar değerinde rüşvet topladığı ifade edildi.

Raporun yazarı Diab Serrih, "Para sonunda yozlaşmış yetkililerin, savaş ağalarının ve perde arkasında Suriye'yi yöneten derin devletin cebine giriyor" dedi