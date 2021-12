Rapor: Şam, Suriye'ye yardım için gönderilen paranın ciddi bir miktarını 'cebine atıyor'

T24 Dış Haberler

İç savaşın 10 yıldır devam ettiği Suriye'de Beşar Esad yönetiminin ülkeye yardım için Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen paranın büyük bir bölümünü daha düşük bir döviz kuru göstererek cebine attığı ifade edildi.

Center for Strategic and International Studies (CSIS), Operations & Policy Center ve Center for Operational Analysis and Research'ün ortak araştırmasına göre ABD, Avrupa Birliği ve Britanya'nın yaptırım uyguladığı Suriye Merkez Bankası, 2020'de yardım için gönderilen her 1 doların 51 sentini kendisine aldı.

Bu vesileyle Şam'ın 2020 yılında BM'nin gönderdiği yardım paralarından 60 milyon dolar kazandığı ifade edildi. Bu, yardım paralarının Şam'ın en büyük gelir kapılarından biri olduğu anlamına geliyor.

ABD yaptırımları ve komşusu Lübnan'ın bankacılık sisteminin çökmesiyle ekonomik durumu daha da kötü bir hal alan Suriye'de yönetim, para bulmak için giderek daha alışılmışın dışında yöntemler kullanıyor.

Merkez Bankası'nın döviz kuruna göre 1 ABD doları 2 bin 500 Suriye Lirası ederken, 'karaborsa'da bu oran 1'e 3 bin 500. Bu sebeple birçok kişi karaborsayı kullanmayı tercih ediyor.

Suriye, BM'yi resmi döviz kurunu kullanmaya zorladığı için, gelen para karaborsada bozdurulunca Şam kar ediyor.