Rapor: Mart ayında 95 gazeteci hâkim karşısına çıktı, 7 gazeteciye 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın mart ayına ilişkin raporunda 95 gazetecinin hâkim karşısına çıktığı belirtildi. Yarkadaş, "AKP iktidarı, yargılanmamış muhalif gazeteci bırakmamakta kararlı görünüyor. Gazeteciler adliyeye gitmekten, habere gidemiyor" dedi.

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilerin mart ayında da sistematik baskıya uğradığını, 95 gazetecinin hâkim karşısına çıktığını söyledi. "Medyada Yaşanan Hak İhlalleri" raporunun mart ayına ilişkin verilerini açıklayan Barış Yarkadaş, "Gazeteciler her gün habere gider gibi adliyelere gidiyor" dedi.

Gazetecilerin adliyelere gitmekten, habere gidemediğini söyleyen Yarkadaş, "AKP iktidarı neredeyse tüm muhalif gazetecileri yargılamak ve susturmak istiyor" ifadesini kullandı. Yarkadaş, raporunu 16 Mart'ta Bursa'da dinleyicisi tarafından öldürülen Hazım Özsu'ya ithaf etti.

İhalal tablosu

Yarkadaş, Mart ayına ilişkin verileri ise şöyle özetledi:

"3 gazeteci gözaltına alındı, 95 gazeteci hâkim karşısına çıktı.

7 gazeteciye 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2 gazeteci saldırıya uğradı.

1 şair gözaltına alındı.

2 internet sitesi erişime engellendi.

2 gazeteci ifade verdi.

1 gazeteciye 7 bin lira para cezası verildi.

1 gazeteye ilan kesme cezası verildi.

1 radyoya silahlı saldırı düzenlendi."