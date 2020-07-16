Rapor: LGBTİ+’lara yönelik ihlallerin yüzde 30’u kamu görevlilerinden

Mersin LGBTİ 7 Renk Derneği, '2019 Yılı Akdeniz Bölgesi LGBTİ+lara Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nda, LGBTİ+’lara yönelik 132 hak ihlali tespit etti. Bu hak ihlallerinin illere dağılımını inceleyen dernek, Mersin’in 50 vaka ile LGBTİ+’lara yönelik bölgede en çok hak ihlalinin yaşandığı il olduğu tespitinde bulundu.



2019 Eylül-2020 Mart ayları arasındaki dönemin incelendiği çalışma Adana, Mersin, Hatay, Antep ve Antalya’da yürütüldü.

Raporda, LGBTİ+’larla yapılan görüşmelerde LGBTi+’ların birçok hak ihlalini gizlediği veya maruz kalınan hak ihlalini “günlük yaşamlarında normalleştirdikleri, içselleştirdikleri veya kolluk kuvvetleri-devlet ile başlarının belaya gireceği gibi" bir algılarının olduğu aktarıldı.



LGBTİ+’lara hak ihlalinde bulunan faillerin kimliğine dair yapılan sorgulamalarda ise bu kişilerin yüzde 52’sinin aile üyesi ve özel kişi, yüzde 30’unun kamu görevlisi, yüzde 9’unun özel kurumda görevli olduğu, yüzde 8’inin de kimliğinin tespit edilemeyen şahıslardan oluştuğu belirtildi.

132 vakada 107 mağdur, 16 tanık kayıt

Hak ihlallerine uğrayan LGBTİ+ bireylere yönelik saldırıların bölgesel düzeyde raporlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada belirlenen 132 vakada 107 mağdur, 16 tanık kayıtlara geçti.

Raporlanan toplam 132 hak ihlalinin illere göre dağılımı dikkate alındığında, vaka sayıları şöyle oldu:



♦ Mersin: 50



♦ Antep: 36



♦ Adana: 20



♦ Antalya: 19



♦ Hatay: 7

En çok hakaret

Raporda yaşanan her vakanın kendi içerisinde de bir ya da birden fazla olayı barındırdığına dikkat çekilirken olay türüne ilişkin yapılan dağılımda LGBTİ+’lar en çok hakaret veya sözlü saldırıya uğradığı belirtildi. Raporda LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı olaylar ve sayıları şu şekilde sıralandı:



♦ Hakaret veya sözlü saldırı: 91



♦ Şiddet tehdidi: 36



♦ Aşırı fiziksel şiddet: 29



♦ Takip edilme: 16



♦ Cinsel taciz: 16



♦ Cinsel saldırı: 10



♦ Sağlık hizmetlerine erişim engeli: 10

♦ Mal ve mülke hasar, fişleme gasp: 10



♦ Tecavüz: 5



♦ Alıkonulma: 4



♦ Cinayete teşebbüs: 3



♦ Kolluk kuvvetleri tarafından korunma talebinin reddedilmesi: 4



♦ Diğer: 24