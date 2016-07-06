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Dünya
Deutsche Welle

Rapor: İngiltere Irak Savaşı için aceleci davrandı

İngiltere'nin 2003'teki Irak Savaşı’na yönelik aldığı kararları soruşturan komisyon raporunu açıkladı. Yedi yıl süren soruşturma, dönemin başbakanı Blair hakkında iddialar da içeriyor.

06 Temmuz 2016 17:58


İngiltere'de Irak Soruşturma Komisyonu ülkenin Irak Savaşı'na katılmadan önce ve sonrasında alınan kararlara yönelik yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Çarşamba günü açıklanan raporda, İngiltere'nin Irak Savaşı'nda, ABD öncülüğündeki misyona destek vermesinin ‘aceleci' bir karar olduğu sonucuna varılıyor.

Irak Soruşturma Komisyonu Başkanı John Chilcot, İngiltere'nin savaşa girme kararının, Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ta, silahların bırakılmasına yönelik tüm barışçıl çözümler tükenmeden alındığını belirtti.

Rapora da adını veren eski diplomat Chilcot, İngiltere'nin savaş sonrasında da Irak'a yönelik planlarının ‘tamamen yetersiz' olduğuna kanaat getirdiklerini ifade ederek, "O dönem askeri bir harekât son çare değildi" şeklinde konuştu.

Komisyon, savaş sonrası döneme dair tüm açık uyarılara rağmen Irak'a askeri bir müdahalenin sonuçlarının küçümsendiğine yer verdi. Saddam Hüseyin sonrası bir ülkeye hazırlığın ‘oldukça yetersiz' olduğuna dikkat çekildi.

‘Blair tehlikeyi daha büyük gösterdi'

Raporda dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, 2003 yılında Irak Savaşı'na girme kararı alırken yanlış istihbarat bilgilerine dayandığına ve barışçıl bir çözüm için tüm imkanları kullanmadığına dikkat çekildi.

Komisyon yedi yıl süren soruşturmanın sonunda, Blair'in Saddam Hüseyin yönetiminin kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair istihbaratı, parlamentoda, olduğundan daha güçlü kanıtlara dayanır şekilde yansıttığına hükmetti..

2003 yılında Irak işgali BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan başlatıldığı için büyük tartışma yaratmıştı. Savaşa gerekçe gösterilen Irak'taki kitle imha silahlarına dair istihbarat bilgileri teyit edilemedi. Irak Savaşı'nda çatışmaların dorukta olduğu dönemde ülkede 46 bine yakın İngiliz askeri bulunuyordu. Savaş sırasında ve sonrasındaki istikrarsızlık döneminde on binlerce Iraklı ve 179 İngiliz askeri hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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