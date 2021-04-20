Rapor: Fransa, Ruanda soykırımını durdurmak için hiçbir şey yapmadı

ABD'li hukuk şirketi Levy Firestone Muse'un hazırladığı bir rapor, Fransa'nın 1994 yılında yaşanan Ruanda soykırımında sorumlu olduğu, soykırımı engellemek için "hiçbir şey yapmadığı" sonucuna vardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'li hukuk şirketi Levy Firestone Musa, Ruanda soykırımı üzerine 600 sayfalık bir rapor hazırladı. Rapor, 1994 yılında Ruanda'da yaklaşık yüz gün içinde 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu'nun, aşırıcı Hutular tarafından katledildiği soykırımda Fransa'yı "işbirlikçi" olarak etiketledi.

250'den fazla tanıkla mülakat, binlerce sayfalık belgenin incelenerek hazırlandığı raporda Fransa'nın Tutsilerin öldürülmesinde doğrudan bir rolü olmasa da soykırımın durdurulması için "hiç adım atılmadığı" belirtildi. Raporda, "Fransa, desteğini sabit tutarak yüz binler insanın öldürülmesinde açık bir sorumluluk sahibidir" ifadeleri yer aldı.

Fransa'da geçen ay Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla kurulan tarihçiler komisyonu, Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolüyle ilgili raporunu kamuoyuna açıklamıştı. Fransa'nın 1994'teki soykırımda ağır sorumluluk taşıdığı ve katliamlara hazırlık sürecine "kör" kaldığı tespitinde bulunan komisyon, Fransa'nın soykırımda suç ortağı olduğuna dair bir kanıta ise ulaşılamadığı sonucuna varmıştı.

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