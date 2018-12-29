Rapor: En çok 30 yaş altı ve boşanmış kadınlar şiddete maruz kalıyor

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM), Denizli Barosu, Türk Eğitim Vakfı ve Kadın Platformu tarafından 'Toplumsal Cinsiyet: Hukuk ve İşgücü Piyasasında Kadın' paneli düzenlendi. Panelde, araştırmalara göre en çok 30 yaş altı kadınların şiddete maruz kaldığı, boşanmış kadınların evli kadınlara oranla 25 kat daha fazla şiddet gördüğüne dikkat

KASUAM, Denizli Barosu, Türk Eğitim Vakfı iş birliği ve Kadın Platformu'nun katkılarıyla 'Toplumsal Cinsiyet: Hukuk ve İşgücü Piyasasında Kadın' konulu panel düzenlendi. PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Salonu'nda, moderatörlüğünü KASUAM Müdürü Prof. Dr. Handan Kumaş'ın yaptığı panele, sosyal hizmet uzmanı Solmaz Başkaya ve Denizli Barosu'nu temsilen avukat Bedia Karababa konuşmacı olarak katıldı. Paneli, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, idari personel ve öğrenciler izledi.



Panelin ilk konuşmacısı olan sosyal hizmet uzmanı Solmaz Başkaya, şiddetin tarihçesi, nedenleri, şiddete uğrayan ve şiddete tanık olan bireyler, şiddeti önlemek için yapılması gerekenler konularında bilgi verdi. Türkiye'de şiddete yönelik çalışmaların ilk olarak 1988 yılında yapıldığını hatırlatan Başkaya, "Araştırmalara göre en çok 30 yaş altı kadınlar şiddete maruz kalıyor ve boşanmış kadınlar evli kadınlara oranla 25 kat daha fazla şiddet görüyor. Yine araştırmalara göre, yüksek öğrenim gören erkeklerin altıda birinin şiddete eğilimli olduğunu görüyoruz. Kadına yönelik şiddet konusunda kamu kurum ve kuruluşlar ortak çalışmalar yapıyor. Şiddete maruz kalan kadınlar, kimlikleri gibi önemli belgelerini ve kullandıkları ilaçların bulunduğu bir çanta hazır bulundursunlar. 183 Alo Sosyal Destek Hattı'nı arayarak yardım isteyebilirler" dedi.



Avukat Bedia Karababa ise Denizli Barosu olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yaptıkları çalışmaları anlatıp, şiddete uğrayan kadınlara, yargılama süreci boyunca gönüllü avukatlık hizmeti verdiklerini belirtti.