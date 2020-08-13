Rapor: Dünya genelinde 800 milyondan fazla çocuk okulda ellerini yıkayamıyor!

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Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir rapor, dünya genelinde 800 milyondan fazla çocuğun okulda ellerini yıkama imkânı olmadığını ortaya çıkardı.

CNN'in aktardığı habere göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında okulların açılması pek çok ülke için bir tartışma konusu hâline gelirken Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu okullarda hijyen durumunu gözler önüne seren bir rapor hazırladı.

Raporda, "Covid-19 krizine bağlı olarak en yüksek sağlık riskiyle karşı karşıya olan 60 ülke incelendiğinde iki okuldan birinin temel hijyen ve su hizmetlerinin eksik olduğu, dörtte üçünün temel el yıkama hizmetlerinin eksik olduğu ortaya çıktı" ifadeleri yer aldı. Buna göre, dünya genelinde 818 milyon çocuğun okullarında düzenli olarak ellerini yıkama şansı yok. Çoğunluğu Kuzey Afrika ve Batı Asya'da olan 355 çocuğun suya erişimi olsa da sabuna yok.

Okulda suya erişimi olmayan çocukların yarısından fazlasının Sahra Altı Afrika'da yaşadığı tespit edildi. Rapora göre, yaklaşık 700 milyon çocuğun temel sağlık hizmetlerine erişimi eksikken 350 milyondan fazla okulda sağlık hizmeti hiç yok.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Suya, hijyene ve sağlığa erişim enfeksiyon önleme ve kontrolünde en temel unsurlardır. Hükümetlerin okulların yeniden açılması sürecinde bu unsurlara dikkat etmesi gerekiyor" dedi.