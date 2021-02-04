Rapor: Doğal yaşamı tahribattan kurtarmanın yolu bitki bazlı beslenmeye geçmek

Yapılan bir araştırma, küresel gıda sisteminin dünya doğal yaşamının yok edilmesinde en büyük rolü oynadığını ortaya koydu. Rapor, bitki bazlı beslenmeye yönelimin doğaya veren hasarı azaltmak konusunda önemli olduğunu belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, düşünce kuruluşu Chatham House tarafından hazırlanan rapor, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 28 bin türün yüzde 86'sına en büyük tehditin bitki ve hayvan üretimi olduğunu gösterdi. Tarım ve hayvancılık sisteminde bir değişiklik olmaması durumunda, biyoçeşitlilik kaybının artacağı ve dünyanın insanlığı yaşatmaya da yeterli olmayacağı belirtildi.

Rapor, bu döngünün en büyük sebebinin ucuz gıda olduğunu belirtti. Düşük maliyetin daha çok gıda talebi ve buna bağlı olarak israf yarattığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın da desteklediği rapor, doğal yaşamın tahrip edilmesine karşı üç çözüme odaklandı. Bunlardan biri, çiftlik hayvanlarının çevreye olan etkisi hatırlatılarak bitki bazlı beslenmeye geçmek oldu.

Küresel tarım alanlarının yüzde 80'i hayvan yetiştirmek için kullanılırken bu miktar insanların aldığı kalorinin yalnızca yüzde 18'ini karşılıyor. Et tüketimini azaltmanın yeni tarım alanları açılmasını sağlayacağı ve yaban hayatına zararı azaltacağı belirtilidi. İkinci çözüm de boşalan tarım alanlarının yerel ekosistemleri kurtarmak ve biyoçeşitliliği artırmak için kullanılması oldu.

Üçüncü çözüm de tarım alanlarının uygun olmasına rağmen çiftçiliğin daha az yoğun olarak daha az ürün çıkararak gerçekleştirilmesi oldu.