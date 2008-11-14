Rapor: Çeber işkenceden öldü

Metris Cezaevi'nde gördüğü işkence sonucunda ölen Engin Çeber'le ilgili Adli Tıp raporu hazırlandı. Raporda, Çeber'in son dört günde gördüğü işkence sonucunda öldüğü kaydediliyor.



Halkın Hukuk Bürosu avukatı Taylan Tanay'ın verdiği bilgiye göre, Çeber'le ilgili dokuz sayfalık rapor dün dosyaya ulaştı. Raporda, Çeber'in işkence sonucunda öldüğü tespit edilirken, ölüme sebebiyet veren işkencenin de son dört günde gerçekleştiği vurgulandı. Bu da, Çeber'in cezaevinde B-2 koğuşunda kaldığı süreye denk geliyor.



Tanay, raporla ilgili bugün saat 13.00'te İstanbul Barosu'nda açıklama yapacaklarını, açıklamaya İstanbul Barosu, İstanbul Tabıp Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği yetkililerin de birer temsilciyle katılacağını belirtti.

