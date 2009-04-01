'Rapor beklenmeli'

BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, düşen helikopterin sahibi Med- Air şirketinin bağlı bulunduğu Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, kaza kırım raporunun beklenmesi gerektiğini söyledi.



İZair firmasının filosuna dördüncü uçağın katılması nedeniyle düzenlenen tören için İzmir'e gelen Ali Sabancı, gazetecilerin helikoprter kazasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Düşen helikoptere kazadan bir hafta önce takıldığı belirtilen ve verdiği sinyallerle düşme durumunda yerinin bulunmasını sağlayan ELT cihazının çalıştığını belirten Sabancı, bunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de teyit ettiklerini söyledi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nin dün akşam kaza mahalinden ayrıldığını ve raporunu yazmak için Ankara'ya döndüğünü belirten Sabancı, ``Önümüzdeki günlerde resmi rapor çıkar. Eksik bilgi ile süpekülasyon yapmak istemiyorum. Ölenlere saygılı olmak açısından beklememiz gerekiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün nihai raporunu beklemeliyiz'' diye konuştu. Sabancı bir gazetecinin, ``ELT cihazı, `sinyal alamıyoruz' dendiğinde çalışıyor muydu'' sorusuna, ``Onu bilmiyorum'' diye yanıt verdi.





