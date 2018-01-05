T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rapor: Afrika’da ameliyat olanların ölüm oranı iki kat daha yüksek

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Yapılan bir araştırma, Afrika’da cerrahi bir operasyon geçiren hastaların ölüm oranlarının, hastalar genelde daha genç ve sağlıklı olsa da ve operasyon daha önemsiz olsa da, küresel ortalamaya göre iki kat daha yüksek

05 Ocak 2018 13:55

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Yapılan bir araştırma, Afrika’da cerrahi bir operasyon geçiren hastaların ölüm oranlarının, hastalar genelde daha genç ve sağlıklı olsa da ve operasyon daha önemsiz olsa da, küresel ortalamaya göre iki kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 
Güney Afrika Cape Town Üniversitesi’nde yapılan ve 25 ülkeyi kapsayan araştırmada görev alan bilim insanlarına göre, yüksek ölüm oranlarının nedeni sağlık çalışanlarının sayısındaki yetersizlikten kaynaklanıyor.
Araştırmaya göre, Afrika’da ameliyat olan hastaların yüzde 18’inde ameliyatı izleyen 30 gün içinde bir komplikasyon gelişiyor, yüzde 1’i ise hastanede yaşamını yitiriyor. Küresel ortalamaya göre, her 200 hastadan biri yaşamını yitiriyor. 
Araştırmanın ortak yazarlarından Profesör Bruce Biccard, en büyük sorunun tıbbi sağlık elemanlarının yetersizliği olduğunu vurguladı ve “Ameliyat olan insanların durumunun Afrika’da bu kadar kötü olmasının sebebi yetersiz insan kaynağı” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHAYapılanAfrikadaAfrika Cape TownAraştırmayaKüreselProfesör Bruce Biccard

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24