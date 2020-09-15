T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rapor: Açlık sınırı 2 bin 401, yoksulluk sınırı 8 bin 304 lira

Açlık sınırının en yüksek olduğu il 2 bin 622 TL ile İzmir oldu

15 Eylül 2020 18:01

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin raporuna göre 17 yılda açlık sınırı 5,4 kat artarken, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 401 lira, yoksulluk sınırı 8 bin 304 lira oldu.

ETİKETLER

açlık sınırıyoksulluk sınırıDİSKBirleşik Metal-İş SendikasıDİSK-AR
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24