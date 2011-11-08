-Rapor ABD'nin endişelerini yansıtacak WASHINGTON (A.A) - 07.11.2011 - ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin bu hafta yayımlayacağı raporunda ABD'nin endişelerini yansıtmasını beklediğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı açıklamada raporun İran'ın tutumu ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesi ile endişelerini yansıtması konusundaki beklentilerini dile getirdi. Carney, ABD'nin nükleer programına son vermesi için diplomatik yollardan İran'a baskı yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. ABD, İngiltere ve Fransa, İran'ın nükleer programının nükleer silah kapasitesini arttırmaya yönelik olduğunu savunuyor. İran ise nükleer faaliyetlerinin barış odaklı olduğunda ısrar ediyor. İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin raporunu bu hafta yayımlaması beklenen UAEK, İran'ın nükleer programıyla ilgili bazı gizli bilgileri açıklayacağını duyurmuştu. Associated Press (AP) ajansına konuşan diplomatlar ise, İran'ın bir nükleer savaş başlığına ait bilgisayar modellemeleri ürettiğine dair istihbarat elde ettiklerini ileri sürdü.