Rapor: 6 G20 ülkesi Paris iklim hedeflerini tutturamayacak

Uzmanlar tarafından, altı sanayileşmiş ve kalkınma halindeki ülkenin iklimi koruma taahhütlerini yerine getirmediği açıklandı. Marakeş'teki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sırasında açıklanan London School of Economics'in raporunda Arjantin, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin Paris'te kararlaştırılan Dünya İklim Anlaşması hedeflerini muhtemelen tutturamayacağı belirtiliyor.

Paris Anlaşması, devletler topluluğunun sera etkisinden kaynaklanan atmosferdeki ısınmanın sanayi devri öncesine göre iki derecenin altında tutulmasını öngörüyor. Araştırmada söz konusu ülkelerde 2030 yılına kadar bütün ekonomik branşları kapsayacak iklim değişikliği ile ilgili yasal düzenlemelerin ve kapsamlı iklim hedeflerinin hazırlanmadığı belirtiliyor. Altı ülkenin de ya koruma hedefleri belirlemediği, belirlediyse de 2020 yılına kadar hedeflerini tutturmasının mümkün olmadığına yer veriliyor.

London School of Economics'in araştırmasında Almanya ile 20'ler Grubunda (G20) yer alan Brezilya, Çin, Fransa, İtalya ve Büyük Britanya'nın ise Paris'te saptanan iklimi koruma önlemlerini başarma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Marakeş'teki konferansta konuşan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, atmosferin ısınmasından insanoğlunun sorumlu olduğuna inanmadığını söyleyen seçilmiş Başkan Donald Trump'ı eleştirerek, "Doğru bilgi sahibi olmadan ya da ideolojik saplantılarla milyarlarca insanı ilgilendiren kararlar almaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

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DW, dpa/AG, BÖ