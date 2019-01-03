Rapor: 2018'de 440 kadın erkek şiddetine kurban gitti, 317 kadın cinsel şiddete maruz kaldı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı rapora göre, 2018 yılında erkekler tarafından 440 kadın öldürüldü, 317 kadın ise cinsel şiddete maruz kaldı. Raporda bin 217 çocuğun ise cinsel istismara uğradı ortaya çıktı.

Raporda, geçen yıllara göre, 2018 yılında kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çekildi. Cinsel şiddete uğrayan 317 kadından, en az 142’sinin kamuya açık alanlarda ve tanımadığı erkekler tarafından cinsel şiddete maruz kaldığı belirtilen raporda, “Cinsel şiddet en çok kamuya açık alanlarda, sokakta ve toplu taşıma araçlarında gerçekleşiyor” ifadeleri yer aldı.

"En çok İstanbul’da"

Rapora göre, kadın cinayetlerinin yüzde 85 kadınların evli oldukları, birlikte oldukları, boşandıkları ve ayrılmak istedikleri erkekler tarafından işlendi. Ayrıca raporda, kadınların yüzde 24’ünün ‘kendi hayatlarına dair karar almak’ istediği için öldürüldüğü belirtildi. Kadınların yüzde 40’ı ateşli silahla, yüzde 18’i kesici aletle, yüzde 6’sı ise boğularak öldürüldü. Öldürülen kadınların yaş aralığının da düştüğü belirtildiği rapora göre 2018 yılında 15-18 ve 19-25 yaş arasında toplam 59 kadın öldürüldü. Platforma göre en çok kadın cinayetinin gerçekleştiği iller ise şöyle: İstanbul (64), Antalya (24), Bursa (23), İzmir (19), Adana (15), Antep (13), Konya (12).

6284 sayılı Koruma Kanunu’nun etkin kullanılmadığına vurgu yapılan raporda, “Şiddete uğrayan kadını korumak için saldırgana en az 1 ay uzaklaştırma çıkartılması; barınak ve yeni kimlik sağlanması gibi birçok düzenlemeyi içeren 6284 etkin uygulanmış olsaydı bugün kadınlar yaşıyor olacaktı. Yürürlüğe girdiği 2011’de en az cinayet yaşanmışken 6284’ün saldırıya uğradığı 2018’de en yüksek sayıya ulaşması tesadüf değil” denildi.