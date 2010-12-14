-RAPID WIEN'DE HEDEF GALİBİYET İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu son hafta maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Avusturya'nın Rapid Wien Takımı'nın Teknik Direktörü Peter Pacult, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Pacult, Türk asıllı oyuncusu Tanju Kayhan ile birlikte Fiyapı İnönü Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, gruptaki son maçlarına çıkacaklarını belirterek, ''Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Futbolcularım yorgun, bütün enerjimizi toplayarak, herkese güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz'' dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Suchuster'in, grubun şekillendiğine ve yarınki maçın oynanmasına gerek olmadığına yönelik demecinin sorulması üzerine Pacult, ''Grupta oynamamız gereken 6 tane maç var. Sadece Beşiktaş kazandı diye bu kadar basite alıp, 'oynamayalım' diyemeyiz'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu dile getiren Avusturyalı teknik adam, ''Oyuncuların hepsi oynayabilirse Beşiktaş mükemmel bir takım. Avrupa Ligi'nde çok iyi yerlere gidebilir. Fakat takımınızı istediğiniz gibi oynatabilecek misiniz? Beşiktaş'ın da sorunları olduğunu biliyoruz. Ama Beşiktaş iyi bir takım ve komple oynadığı zaman çok çok iyi yerlere gidebilir'' değerlendirmesinde bulundu. -TANJU: ''KAZANMAK İSTİYORUZ''- Rapid Wien'in mukavelesini 2014 yılına kadar uzattığı Tanju Kayhan da takımıyla sözleşme imzalamaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, ''Takımımda kendimi çok iyi hissediyorum'' dedi. Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Tanju, ''Ben ve Yasin için Türk takımına karşı oynamak güzel bir duygu. Elimizden geleni yapıp, kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. İleride Türkiye'den gelebilecek iyi bir teklifi değerlendirebileceğini dile getiren Tanju, bir soru üzerine hem Avusturya hem de Türkiye pasaportu taşıdığını vurgulayarak, ''Her iki ülkenin milli takımında da oynayabilirim. Daha önce Avusturya'nın 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadım. Şimdi sadece Rapid Wien'e konsantre olmuş durumdayım'' açıklamasında bulundu. Bu arada Rapid Wien'in, bir başka Türk asıllı futbolcusu olan Yasin Pehlivan'ın sözleşmesini de 2013 yılına kadar uzattığı belirtildi.