-RAPID WIEN YARIN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Avusturya temsilcisi Rapid Wien yarın İstanbul'a gelecek. Rapid Wien takımının saat 13.15'te Atatürk Havalimanı'ndan giriş yapacağı, son antrenmanını ise saat 19.00'da maçın oynanacağı Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştireceği bildirildi. Rapid Wien Teknik Direktörü Peter Pacault'un da saat 18.30'da statta basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı kaydedildi. -KALECİ CENK ANTRENMANA KATILMADI Beşiktaş, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, kısa mesafeli koşular sonrasında bir süre pas çalışması yaptı. Daha sonra minik kalede maç oynayan futbolcular, taktik maçla çalışmayı tamamladı. İzinli olan Fatih Tekke, Yusuf Şimşek ve tedavisi Brezilya'da devam eden Bobo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Filip Holosko, Onur Bayramoğlu, Necip Uysal ve boyun spazmı geçiren kaleci Cenk Gönen antrenmana katılmadı. Basına kapalı olan antrenmanda Rüştü Reçber, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman ve Nihat Kahveci ise takımdan ayrı koşu yaptı. -SCHUSTER BASIN TOPLANTISI YAPACAK- Siyah-beyazlılar yarın sabah ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Bernd Schuster ise saat 12.30'da Rapid Wien maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.