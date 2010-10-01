-RAPİD WİEN: 0 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI) VİYANA (A.A) - 30.09.2010 - Rapid Wien ile Beşiktaş arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçının ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmaya temkinli başlayan Beşiktaş, ilk dakikalardaki rakip takımın baskısını kırdıktan sonra oyunun kontrolünü eline geçirdi ve özellikle sol kanattan Quaresma'nın geliştirdiği ataklarla hücuma çıktı. 12. dakikada Quaresma ile bir topu direkten dönen siyah-beyazlılarda Portekizli futbolcu şanssız bir şekilde sakatlanarak 28. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. ''Kara Kartallar'', bu yarıda savunmada başarılı olup rakibine önemli bir gol pozisyonu vermezken ileride aradığı golü bulamadı ve devre golsüz berabere kapandı. Rapid Wien ise taraftarının desteğiyle maça hızlı başlarken daha sonra oyunun kontrolünün Beşiktaş'ın eline geçmesine engel olamadı. Avusturya ekibi ilk yarıda önemli bir gol pozisyonu da üretemedi. 6. dakikada Guti'nin sağdan ortasında topla arka direkte buluşan Ernst'in şutunda top açık farkla üstten auta gitti. 12. dakikada Ernst'ten aldığı pasla soldan ceza alanına giren Quaresma'nın plase vuruşunda top yan direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 16. dakikada Nuhiu'nun sol çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı. 22. dakikakada Trimmel'in sağdan ceza alanına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 26. dakikada Guti'nin ara pasında sağdan ceza alanına giren Quaresma'dan önce Soma araya girip yatarak topu uzaklaştırdı ve büyük bir tehlikeyi önledi. 35. dakikada Aurelio'nun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza alanı dışında buluşan Hilbert'in gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Hedl, uzanarak meşin yuvarlağı güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı. 43. dakikada Tabata'nın ceza alanı dışından şutunda kaleci Hedl, topu iki hamlede kontrol etti ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Stat: Ernst Happel Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Stanislau Savitski (Belarus) Rapid Wien: Hedl, Sonnleitner, Patocka, Soma, Tanju, Trimmel, Kulovits, Yasin, Veli, Hofmann, Nuhiu Beşiktaş: Hakan, Hilbert, İbrahim Toraman, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Tabata, Aurelio, Ernst, Quaresma (Dk. 32 Holosko), Guti, Bobo Sarı kart: 45+4 İbrahim Toraman (Beşiktaş)