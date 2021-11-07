Rapçi Travis Scott'tan izdiham nedeniyle sekiz kişinin hayatını kaybettiği konserine ilişkin açıklama

Rapçi Travis Scott, konseri sırasında çıkan ve en az sekiz kişinin ölümüne neden olan izdihamla ilgili “çok üzgün” olduğunu söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Travis Scott’ın ABD'nin Houston kentinde, Astroworld festivali için verdiği konserde çıkan izdiham sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybederken yaklaşık 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

Scott, konser sırasında izdihamı fark ettikçe durmuş, güvenlik görevlilerinden yardım etmelerini istemişti.

Twiter’dan bir açıklama yayımlayan Scott “Dualarım yaşananlardan etkilenlerin aileleriyle. Dün gece yaşananlardan dolayı çok üzgünüm” dedi.

İki gün sürmesi beklenen festival, bugün iptal edildi. Festivale 50 bin kişi katılıyordu.