İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Rapçi Rota gözaltına alınmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Rota’ adıyla bilinen rapçi Bulut Alpman’ın evine sabahın erken saatlerinde polis baskını yapıldığı haberlerini yalanladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'Rota' ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır." ifadesini yer verildi.

Rapçi Rota için sosyal medyada #FreeRota kampanyası başlatıldı.

Öte yandan Alpman'ın Instagram hesabından yaptığı, 'polis aracı bulunan ve 'Kapıyı kırarız' sözlerinin duyulduğu paylaşımın kaldırılmaması dikkat çekti.