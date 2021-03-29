Rapçi Lil Nas X'in gerçek insan kanı barındıran "Şeytan Ayakkabıları" tepki çekti

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Rapçi Lil Nas X, MSCHF isimli bir sanat kolektifi ile birlikte, üzerlerinde bir damla insan kanı olan "Satan Shoes" (Şeytan Ayakkanılar) isimli spor ayakkabılar çıkardı. Gerçek insan kanı barındıran ayakkabılar sosyal medya üzerinde tepki çekti.

CNN'de yer alan habere göre, rapçi Lil Nas X ve MSCHF isimli kolektifin ortak tasarımı spor ayakkabılar, Nike'ın bir modeli üzerine tasarlandı.

Nike'ın herhangi bir bağlantısı olmadığını açıkladığı kırmızı ve siyah renkli ayakkabıların üzerinde, kırmızı boya ve bir damla insan kanı olduğu belirtildi.

MSCHF sözcüsü, ayakkabılardaki kanın sanat kolektifinin üyeleri tarafından verildiğini açıkladı. Sözcü, "Sanat için fedakarlık yapmayı seviyoruz" dedi. MSCHF de ayakkabılarda Nike'ın herhangi bir işbirliği olmadığını yineledi.

666 çift üretilen spor ayakkabılar 1018 dolardan satışa çıktı.

Ayakkabılar tepki çekti

"Şeytan Ayakkabıları" olarak piyasaya çıkan modeller kısa süre içinde sosyal medyada tepki çekti.

İşbirliğinde yer alan rapçi Lil Nas X, YouTube hesabından "Lil Nas X Şeytan Ayakkabı İçin Özür Diliyor" başlıklı bir video paylaştı. Özürle başlayan video saniyeler içinde rapçinin yeni klibi Montero'ya geçti. Klipte, rapçi Lil Nas X'in bir şeytan figürüyle dans ettiği görüldü.