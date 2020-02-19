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Dünya

Rapçi Dave, Brit Ödül Töreni sırasında Britanya Başbakanı Johnson'a 'gerçek bir ırkçı' dedi

Britanyalı rapçi, medyanın Meghan Markle'a yaptığı muameleyi de eleştirdi

19 Şubat 2020 11:38

T24 Dış haberler

Britanyalı rapçi Dave (David Orobosa Omoregie), British Phonographic Industry’nin her yıl düzenlediği BRIT Ödül Töreni'nde sahne aldı ve Başbakan Boris Johnson'a "ırkçı" dedi.

Londra'daki O2 Arena'da gerçekleştirilen ödül töreninde sahne alan rapçi, Psychodrama albümünde yer alan 'Black' şarkısına bazı eklemeler yaparak seslendirdi.

Dave, Brit performansında şarkıya, "Öyle hissettirse de hissettirmese de fark etmez, bu ırkçılık. Gerçek şu ki bizim başbakanımız bir ırkçı" ifadelerini ekledi.

Ünlü rapçi, şarkısına geçen aylarda eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakan Meghan Markle'la ilgili bir bölüm de ekledi. Dave, Markle ile Prens William'ın eşi Kate Middleton'a Britanya medyasının yaklaşımını kıyasladı. Şarkıya eklenen bölüm şöyle:

"Eğer birileri zaten dile getirmediyse söyleyeyim,
Eşitlik bir haktır, bunun tebrik edilmesi gerekmez,
Haberlerin Kate'e nasıl, Meghan'a nasıl müdahale ettiğini,
Anlamak istemezsen asla anlamazsın"

Dave'in Black isimli şarkısı ırkçılık ve sosyal eşitliksiz gibi konuları ele alıyor.

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