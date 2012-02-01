-Rap reggae müziğinin öncüsü "Çirkin" öldü KINGSTON (A.A) - 01.02.2012 - Rap reggae müziğinin 72 yaşındaki öncüsü "Çirkin" lakaplı King Stitt, Jamaika'da hayatını kaybetti. Stitt'in yakın arkadaşı Jamaikalı müzisyen Bunny Goodison, uzun süredir prostat kanseri olan ve diyabetle mücadele eden ünlü müzisyenin Jamaika'nın başkenti Kingston'daki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Stitt, kısa süre önce bir devlet hastanesinden taburcu olmuştu. Müzik kariyerine Winston Sparks adıyla başlayan King Smitt, hip-hop müzikten ilham alan Jamaika tarzı müziğin hareketli hali "toasting" tarzının da öncüsü kabul ediliyordu. En ünlü şarkıları "Paradise Pulm" ve "Fire Corner" olan King Stitt, yüzündeki şekil bozuklukları ve dişlerinin çoğunun dökülmüş olmasından dolayı kendine "Çirkin" (The Ugly One) lakabını takmıştı.