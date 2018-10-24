Ranta açılan Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı arazisinde ağaçlar kesildi, mahalleli tepki gösterdi

İstanbul’un en değerli bölgelerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan ve geçen mart ayında DAP Yapı’ya ihale edilen Marmara Üniversitesi arsasındaki ağaçlar kesildi. Mahalle halkı çalışmanın durdurulmasını istiyor.

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre projenin uygulanacağı alana dün sabah saatlerinde ağaçların kesimi için araçlar getirildi. Şirket çalışanları kepçelerle ağaçları sökerek araçlara yükledi. Kesim esnasında bölgede yaşayan kirpi ve kedilerin de kaçmaya çalıştığı görüldü. Ağaçların kesimine tepki gösteren mahalle sakinleri, “O bölge kirpilerin, kedilerin, kuşların ve farelerin yaşam alanı. Bu çalışma derhal durdurulmalı” dedi.

Bakanlıktan ihale sonrası yeni plan

İstanbul Teşvikiye’de Marmara Üniversitesi’nin İletişim ve Diş Hekimliği fakültelerinin bulunduğu Nişantaşı Kampüsü’nün bulunduğu arsa mart ayında ihaleye çıkarılmış ve ihaleyi 1 milyar 763 milyon 750 milyon lirayla Dap Yapı’nın sahibi olduğu Eltes-İstlife İnşaat kazanmıştı.



Arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yeni bir plan hazırlayarak askıya çıkarmış, arazideki üniversite alanı fonksiyonunu kaldırarak ticaret+konut ve park fonksiyonları getirmişti. planda, arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı bulunması nedneiyle yeşil alan düzenlemesi de yapıldı. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlendi.



Mart ayında sonuçlanan ihale sonrası DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbul’un kalbini aldık. Çok uzun süredir takip ettiğimiz, bizi heyecanlandıran bir alandı. Nişantaşı’nda arsa sorunu nedeniyle uzun süredir yeni bir proje yapılamıyordu. Bölgede oturmak isteyen ama eski evi tercih etmeyen bir kitle var. Biz şimdi bu kitle için tarihi eser niteliğinde bir iş yapacağız. Nişantaşı’nın yerel mimarisine uyumlu ve modern teknolojinin de kullanıldığı bir iş ortaya çıkacak. İnşaat çalışmaları 2019 başında başlar.”